Beşiktaş, Orkun Kökçü için TFF'ye başvuracak!

Beşiktaş, Başakşehir maçında kırmızı kart gören Orkun Kökçü için harekete geçti.
Siyah-beyazlılar, yıldız futbolcunun cezasının iptali talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunacak.
Yönetim, Orkun Kökçü'nün gördüğü kırmızı kartta kasti bir harekette bulunmadığını, VAR ve orta hakemin niyet okuduğunu düşünüyor.
Beşiktaş'ın, bu nedenle kırmızı karta itiraz etme kararı aldığı bildirildi.
EN KISA SÜREDE BAŞVURU YAPILACAK
Kulüp avukatları, gerekli belgeleri hazırlayarak Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruyu en kısa sürede yapacak.
