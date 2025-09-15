15 Eylül
Rizespor-Gençlerbirliği
20:00
15 Eylül
Erzurumspor-Sakaryaspor
20:00
15 Eylül
Espanyol-Mallorca
22:00
15 Eylül
Verona-Cremonese
19:30
15 Eylül
Como-Genoa
21:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
15 Eylül
Guingamp-Montpellier
21:45
16 Eylül
Boulogne-SC Bastia
20:00
15 Eylül
Real Zaragoza-Albacete
21:30
15 Eylül
Almere-Eindhoven
21:00
15 Eylül
FC Dordrecht-Jong AZ Alkmaar
21:00
15 Eylül
Jong Ajax-ADO Den Haag
21:00
15 Eylül
Jong PSV-Roda JC Kerkrade
21:00
15 Eylül
Oliveirense-Academico de Viseu FC
22:15
15 Eylül
Fredericia-Vejle Boldklub
20:00
15 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
20:00
16 Eylül
Bahia-Cruzeiro
02:00
15 Eylül
Sharjah Cultural Club-Al-Gharafa
16:45
15 Eylül
Al-Wahda-Al Ittihad
19:00
15 Eylül
Al Shorta-Al-Sadd
21:15
15 Eylül
Al Ahli-Nasaf Qarshi
21:15
16 Eylül
Melbourne City FC-Sanfrecce Hiroshima
10:45
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30
15 Eylül
FC Ufa-Ural
17:00
15 Eylül
Neftekhimik-FC Yenisey Krasnoyarsk
18:30
15 Eylül
Chornomorets-Chayka
19:00
15 Eylül
Rodina-Fakel Voronej FK
19:30
15 Eylül
FC Tokyo-Tokyo Verdy
13:00
15 Eylül
Wieczysta Krakow-Stal Mielec
20:00
16 Eylül
Ferroviaria-Novorizontino
01:00
16 Eylül
CRB-Amazonas FC
03:30
15 Eylül
Oergryte FF-Umeaa
20:00
15 Eylül
AIK-Brommapojkarna
20:00
15 Eylül
Haecken-IFK Goeteborg
20:10

Beşiktaş, Orkun Kökçü için TFF'ye başvuracak!

Başakşehir maçında kırmızı kart gören Orkun Kökçü için Beşiktaş yönetimi, TFF'ye resmi itirazda bulunacak.

calendar 15 Eylül 2025 10:36 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2025 11:23
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Orkun Kökçü için TFF'ye başvuracak!
Beşiktaş, Başakşehir maçında kırmızı kart gören Orkun Kökçü için harekete geçti.

Siyah-beyazlılar, yıldız futbolcunun cezasının iptali talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunacak.

Yönetim, Orkun Kökçü'nün gördüğü kırmızı kartta kasti bir harekette bulunmadığını, VAR ve orta hakemin niyet okuduğunu düşünüyor.

Beşiktaş'ın, bu nedenle kırmızı karta itiraz etme kararı aldığı bildirildi.

EN KISA SÜREDE BAŞVURU YAPILACAK

Kulüp avukatları, gerekli belgeleri hazırlayarak Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruyu en kısa sürede yapacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
12 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
13 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
14 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
15 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
