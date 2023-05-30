Beşiktaş, Milanlı yıldız için Fenerbahçe'ye rakip oldu

Süper Lig'de Fenerbahçe ile ikincilik mücadelesi veren Beşiktaş , transferde de ezeli rakibyle karşı karşıya geldi.

Siyah-Beyazlılar'ın son günlerde adı Fenerbahçe ile anılan Milan'ın Hırvat futbolcusu Ante Rebic'i gündemine aldığı belirtildi. Milan'la 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun şartlarını soran yönetimin yıldız futbolcu için sezon sonunda hamle yapması bekleniyor.

İLK HEDEF KİRALAMAK

10 milyon Euro piyasa değeri bulunan Hırvat yıldız için ilk etapta kirama formülünü masada tutan Beşiktaş'ın teklifin kabul görmemesi halinde teklife satın olma opsiyonu da ekleyeceği gelen haberler arasında.

2 kanadın dışında forvet ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabilen Rebic'e Şenol Güneş'in de sıcak baktığı ifade edildi.

Bu sezon Milan formasıyla 31 maça çıkan futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Hırvatistan Milli Takımı'nın formasını da 42 maçta giyen Rebic ülkesi adına 3 gol kaydetti.