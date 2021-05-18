Beşiktaş, Gaziantep FK'de forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Alexandru Maxim ile anlaşmaya yakın...
Gaziantep Olay'da yer alan habere göre; Rumen futbolcunun ise Gaziantep Futbol Kulübü'nden ayrılmak istediği öğrenilirken bu futbolcuya Beşiktaş dışında birçok takımdan da teklif olduğu öğrenildi.
Sumudica sonrasında Gaziantep'te mutlu gözükmeyen Rumen oyuncunun gitmekte kararlı olduğu belirtildi.
Gaziantep Olay'da yer alan habere göre; Rumen futbolcunun ise Gaziantep Futbol Kulübü'nden ayrılmak istediği öğrenilirken bu futbolcuya Beşiktaş dışında birçok takımdan da teklif olduğu öğrenildi.
Sumudica sonrasında Gaziantep'te mutlu gözükmeyen Rumen oyuncunun gitmekte kararlı olduğu belirtildi.