Beşiktaş, Maxim ile anlaşmaya çok yakın!

Beşiktaş'ın renklerine bağlamak istediği Alexandru Maxim, ayrılma kararı aldığı ve büyük ihtimalle Gaziantep'ten gideceği öğrenildi.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş, Maxim ile anlaşmaya çok yakın!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Mayıs 2021 12:42
Beşiktaş, Gaziantep FK'de forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Alexandru Maxim ile anlaşmaya yakın...

Gaziantep Olay'da yer alan habere göre; Rumen futbolcunun ise Gaziantep Futbol Kulübü'nden ayrılmak istediği öğrenilirken bu futbolcuya Beşiktaş dışında birçok takımdan da teklif olduğu öğrenildi.

Sumudica sonrasında Gaziantep'te mutlu gözükmeyen Rumen oyuncunun gitmekte kararlı olduğu belirtildi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.