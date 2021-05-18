Beşiktaş, Gaziantep FK'de forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Alexandru Maxim ile anlaşmaya yakın...



Gaziantep Olay'da yer alan habere göre; Rumen futbolcunun ise Gaziantep Futbol Kulübü'nden ayrılmak istediği öğrenilirken bu futbolcuya Beşiktaş dışında birçok takımdan da teklif olduğu öğrenildi.



Sumudica sonrasında Gaziantep'te mutlu gözükmeyen Rumen oyuncunun gitmekte kararlı olduğu belirtildi.



