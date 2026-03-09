Beşiktaş ligde derbi galibiyetine hasret!

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'a 1-0 kaybetti.
Bu sonuçla siyah-beyazlıların büyük maçlardaki galibiyet hasreti de devam etti. Beşiktaş, ligin ilk yarısında Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı maçlarda da 3 puana uzanamamıştı.
İkisi de deplasmanda olmak üzere Galatasaray ile 1-1 ve Trabzonspor'la da 3-3 berabere kalan Beşiktaş, Fenerbahçe'ye ise sahasında 3-2 mağlup olmuştu.
KUPADA KAZANDI
Siyah-beyazlılar, bu sezon Türkiye Kupası'nda ise Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.
SERİSİ SONA ERDİ
Bu arada Beşiktaş, derbiye kadar ligde 13 ve Türkiye Kupası'nda 4 olmak üzere oynadığı son 17 maçta yenilgi yüzü görmemişti. Siyah-beyazlıların bu namağlup serisi derbide sona erdi.
