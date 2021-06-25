Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın imzasının ardından transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Savunmaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın Leo Pereira ile ilgilendiği ortaya çıktı.



Flamengo forması giyen Leo Pereira için Beşiktaş'ın devreye girdiğini Brezilyalı gazeteci Vene Casagrande duyurdu. Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ ile görüştüğünü söyleyen Vene Casagrande; "Emre Kocadağ, Leo Pereira'yı kiralamak istediklerini söyledi" açıklamasını yaptı.



25 yaşındaki Brezilyalı sol ayaklı stoper için Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde Flamengo ile görüşeceği belirtildi.



