"Beşiktaş, Leo Pereira'yı transfer etmek istiyor"

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Leo Pereira ile ilgilendiği ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
'Beşiktaş, Leo Pereira'yı transfer etmek istiyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Haziran 2021 23:53
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın imzasının ardından transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Savunmaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın Leo Pereira ile ilgilendiği ortaya çıktı.

Flamengo forması giyen Leo Pereira için Beşiktaş'ın devreye girdiğini Brezilyalı gazeteci Vene Casagrande duyurdu. Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ ile görüştüğünü söyleyen Vene Casagrande; "Emre Kocadağ, Leo Pereira'yı kiralamak istediklerini söyledi" açıklamasını yaptı.

25 yaşındaki Brezilyalı sol ayaklı stoper için Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde Flamengo ile görüşeceği belirtildi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.