31 Ekim
Başakşehir-Kocaelispor
20:00
31 Ekim
Hatayspor-Erzurumspor
20:00
31 Ekim
Augsburg-B. Dortmund
22:30
31 Ekim
Getafe-Girona
23:00
31 Ekim
Luton Town-Forest Green Rovers
22:30
31 Ekim
PSV Eindhoven-Fortuna Sittard
22:00
31 Ekim
Preussen Muenster-Holstein Kiel
20:30
31 Ekim
Standard Liege-Sporting Charleroi
22:45
31 Ekim
Sporting CP-Alverca
23:15

Beşiktaş, Lauriente için tekrar kapıyı çalacak!

Beşiktaş, devre arası transfer döneminde Armand Lauriente'yi transfer etmek istiyor.

calendar 31 Ekim 2025 08:21
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, Lauriente için tekrar kapıyı çalacak!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol Süper Lig'de sezona iyi başlayamayan Beşiktaş, devre arası transfer döneminde yapacağı takviyelerle takımı güçlendirmek istiyor.

Siyah-beyazlılarda yönetim, ara transferde hücuma takviye yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Armand Lauriente'yi izliyor.

Fransız yıldız hem kanatlarda hem de forvette görev alabiliyor. Lauriente'nin ismi yaz transfer döneminde de gündeme gelmiş, fakat transfer olumlu sonuçlanmamıştı. Sergen Yalçın, Fransız ismin transferine onay verdi.

PERFORMANSI

Bu sezon Serie A ekibiyle 10 maça çıkan 26 yaşındaki yıldız, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.