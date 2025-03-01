Beşiktaş - Kayserispor maçında bir ilk!

Beşiktaş - Kayserispor maçında ilk kez vücut kamerası denendi. Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, Kayserispor'da ise Batuhan Özgan vücut kamerası taktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş - Kayserispor maçında bir ilk!
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01 Mart 2025 20:16
Süper Lig'deki Beşiktaş - Kayserispor mücadelesi bir ilke sahne oldu.

Türkiye'de ilk kez futbolcular, maçta vücut kamerası taktı.

Beşiktaş - Kayserispor maçında vücut kameralarını Semih Kılıçsoy ve Batuhan Özgan taktı.

İşte vücut kamerasından Tüpraş Stadyumu:




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