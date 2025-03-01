Beşiktaş - Kayserispor maçında bir ilk!

Süper Lig'deki Beşiktaş - Kayserispor mücadelesi bir ilke sahne oldu.
Türkiye'de ilk kez futbolcular, maçta vücut kamerası taktı.
Beşiktaş - Kayserispor maçında vücut kameralarını Semih Kılıçsoy ve Batuhan Özgan taktı.
İşte vücut kamerasından Tüpraş Stadyumu:
Türkiye'de ilk kez futbolcular, maçta vücut kamerası taktı.
Beşiktaş - Kayserispor maçında vücut kameralarını Semih Kılıçsoy ve Batuhan Özgan taktı.
İşte vücut kamerasından Tüpraş Stadyumu:
📹 Bodycam, ilk kez Tüpraş Stadyumu'nda deneniyor pic.twitter.com/UH5ZoJc7pU
— Sporxtv (@sporxtv) March 1, 2025