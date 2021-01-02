Beşiktaş, Kayseri deplasmanında 3 puan arayacak

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında pazar günü Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak.



Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.



Ligde son 3 maçını kazanan Beşiktaş, ikinci sıraya kadar yükselmeyi başardı. Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan siyah-beyazlı takım, 28 puan topladı.



Süper Lig'de 2 galibiyeti bulunan Hes Kablo Kayserispor ise 10 maçtır kazanamıyor. Ligdeki son galibiyetini 4. haftada MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yenerek alan sarı-kırmızılı ekip, ardından oynadığı 10 karşılaşmada 3 beraberlik ve 7 yenilgiyle sahadan ayrıldı.



- Beşiktaş 7 deplasman maçında 4 kez kazandı



Bu sezon 8. kez deplasman maçına çıkacak Beşiktaş, geride kalan 7 dış saha mücadelesinde 4 kez kazandı.



Siyah-beyazlı ekip ayrıca, konuk olduğu 3 maçtan mağlup ayrıldı.



Deplasmanda 14 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 15 gol gördü.



- 4 eksik var



Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın Hes Kablo Kayserispor maçı kadro belli oldu.



Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Josef de Souza maç kadrosuna dahil edildi. Adem Ljajic, Gökhan Töre, Rachid Ghezzal sakatlıkları nedeniyle, Vincent Aboubakar ise annesinin cenazesi nedeniyle ülkesinde olduğu için maç kadrosunda yer alamadı







- Mensah ve Vida ceza sınırında



Siyah-beyazlı ekipte Bernard Mensah ile Domagoj Vida, pazar günü karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Üçer sarı kartı bulunan Mensah ve Vida, Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde de aynı durumu yaşarsa, 17. haftadaki Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecek.



