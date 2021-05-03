Beşiktaş kadınlarda finale yükseldi

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde yarı final karşılaşmasında, penaltı atışlarında ALG Spor'u 2-1 yenen Beşiktaş finale çıkan ikinci takım oldu.Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan yarı final maçında, Beşiktaş ile ALG Spor karşı karşıya geldi.Normal süresi 0-0 eşitlikle tamamlanan karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi.Penaltı atışlarında 2-1 üstünlük sağlayan Beşiktaş, geçtiğimiz yılın şampiyonu olan ALG Spor'u eleyerek finale yükseldi.Karşılaşmayı, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ile A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası da izledi.Karşılaşmanın 21. dakikasında elektriklerin kesilmesi sonucu maça 15 dakika ara verildi.Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu'nun şampiyonu 5 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de Beşiktaş ile Fatih Vatan Spor arasında oynanacak final maçı ile belli olacak.