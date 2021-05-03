Beşiktaş kadınlarda finale yükseldi

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde yarı final karşılaşmasında, penaltı atışlarında ALG Spor'u 2-1 yenen Beşiktaş finale çıkan ikinci takım oldu.
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan yarı final maçında, Beşiktaş ile ALG Spor karşı karşıya geldi.
Normal süresi 0-0 eşitlikle tamamlanan karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi.
Penaltı atışlarında 2-1 üstünlük sağlayan Beşiktaş, geçtiğimiz yılın şampiyonu olan ALG Spor'u eleyerek finale yükseldi.
Karşılaşmayı, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ile A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası da izledi.
Karşılaşmanın 21. dakikasında elektriklerin kesilmesi sonucu maça 15 dakika ara verildi.
Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu'nun şampiyonu 5 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de Beşiktaş ile Fatih Vatan Spor arasında oynanacak final maçı ile belli olacak.
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan yarı final maçında, Beşiktaş ile ALG Spor karşı karşıya geldi.
Normal süresi 0-0 eşitlikle tamamlanan karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi.
Penaltı atışlarında 2-1 üstünlük sağlayan Beşiktaş, geçtiğimiz yılın şampiyonu olan ALG Spor'u eleyerek finale yükseldi.
Karşılaşmayı, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ile A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası da izledi.
Karşılaşmanın 21. dakikasında elektriklerin kesilmesi sonucu maça 15 dakika ara verildi.
Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu'nun şampiyonu 5 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de Beşiktaş ile Fatih Vatan Spor arasında oynanacak final maçı ile belli olacak.