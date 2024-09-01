Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Esra Güvenç'i transfer etti

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, 18 yaşındaki forvet Esra Güvenç'i transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Esra Güvenç'i transfer etti
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01 Eylül 2024 16:17
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, son olarak ÇBK Mersin'de forma giyen Esra Güvenç'i kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, forvet pozisyonunda görev alan 18 yaşındaki basketbolcuyla sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Kariyerine İstanbul Üniversitesi'nde başlayan 1,89 metre boyundaki Esra, son 3 sezonda ÇBK Mersin forması giydi.

Genç oyuncu, 2022'de 16 Yaş Altı Milli Takımı, geçen yıl ise 18 Yaş Altı Milli Takımı'na seçildi.

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