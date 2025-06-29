29 Haziran
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Flamengo-Bayern Munih
1-236'
29 Haziran
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Stroemsgodset-Vaalerenga
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Piteaa-Skellefteaa
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Vejle Boldklub-Esbjerg fB
3-3
29 Haziran
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Changchun Yatai-Shanghai Shenhua
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Meizhou Hakka-Tianjin Jinmen Tiger
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2-2
29 Haziran
Inter Miami CF-Atlanta United
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Beşiktaş, Jurasek'i açıkladı!

Beşiktaş, Benfica'dan David Jurasek transferini resmi olarak açıkladı.

calendar 29 Haziran 2025 22:18 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2025 22:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş, Jurasek'i açıkladı!
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Beşiktaş, Portekiz ekibi Benfica'nın Çek futbolcusu David Jurasek'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki sol bek oyuncusunun satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transferi konusunda Benfica ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.


Geçen sezon Almanya ekibi Hoffenheim'da kiralık olarak görev yapan Jurasek, tüm kulvarlarda 22 maça çıktı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz, 2025-26 sezonu transfer çalışmaları kapsamında profesyonel futbolcu David Jurasek'in satın alma opsiyonuyla geçici transferi hususunda Benfica kulübüyle anlaşmaya varmıştır.

David Jurasek'e Beşiktaşımıza hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."










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