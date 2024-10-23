Beşiktaş'ın yedek kalecileri güven verdi!

Beşiktaş'ta Mert Günok'un sakatlığı sonrası forma giymesi muhtemel iki isimden biri olan Ersin fedakarlık yapmaya hazır, Göktuğ ise hocasına kendisine güvenmesini söyledi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın yedek kalecileri güven verdi!
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23 Ekim 2024 12:30
Beşiktaş'ta Mert Günok'un şok sakatlığının ardından gündemin 1 numaralı maddesi kaleci sorunu oldu.

Siyah-beyazlıların Avrupa Ligi'ndeki Lyon maçıyla ligde oynayacağı Galatasaray derbisinde kaleyi kimin koruyacağı merakla bekleniyor.

ERSİN: "OYNAMAYA HAZIRIM!"

Sakatlığı bulunan Ersin Destanoğlu, teknik heyete her türlü fedakarlığı yapabileceğini ve göreve hazır olduğunu iletti.

Sağlık heyeti Loyn maçında Ersin'in oynamasını riskli görse de genç eldiven ilk 11'de sahaya çıkmak istiyor.

GÖKTUĞ: "KENDİME GÜVENİYORUM"

Mert'in sakatlığı ve Ersin'in hem formsuzluğu hem de kasığındaki problem nedeniyle forma giymesi muhtemel olan Göktuğ Baytekin'i de hırs bastı.

Salı günü yapılan antrenmanda A Takım'la çalışmalara çıkan 19 yaşındaki kaleci, Lyon ve Galatasaray maçları öncesi kendisine güvendiğini dile getirdi.

Kritik maçlarda Başiktaş kalesini korumaya hazır olduğunu belirten Göktuğ, büyük gururla sahaya çıkıp takımın başarısı için maksimum performans gösterebileceğini ifade etti. 

 
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