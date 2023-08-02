Konferans Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ın KF Tirana maçı kamp kadrosu belli oldu.
Siyah - beyazlılardan yapılan açıklamaya göre kadroda şu isimler yer alıyor:
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Javier Montero, Onur Bulut, Omar Colley, Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Kerem Atakan Kesgin, Amir Hadizahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Berkay Vardar, Kartal Kayra Yılmaz, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Oğuzhan Akgün, Jean Onana, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Emre Can Bulut.
Beşiktaş, 3 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda Arnavut ekibi KF Tirana ile karşılaşacak. İlk maçı 3-1 kazanan siyah - beyazlılar her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı yenilgide adını bir üst tura yazdıracak.
İki farklı KF Tirana galibiyetlerinde ise mücadele uzatmalara gidecek. Çarşamba günü oynanacak olan mücadele saat 21:00'de başlayacak.
Siyah - beyazlılardan yapılan açıklamaya göre kadroda şu isimler yer alıyor:
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Javier Montero, Onur Bulut, Omar Colley, Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Kerem Atakan Kesgin, Amir Hadizahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Berkay Vardar, Kartal Kayra Yılmaz, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Oğuzhan Akgün, Jean Onana, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Emre Can Bulut.
Beşiktaş, 3 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda Arnavut ekibi KF Tirana ile karşılaşacak. İlk maçı 3-1 kazanan siyah - beyazlılar her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı yenilgide adını bir üst tura yazdıracak.
İki farklı KF Tirana galibiyetlerinde ise mücadele uzatmalara gidecek. Çarşamba günü oynanacak olan mücadele saat 21:00'de başlayacak.