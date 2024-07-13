Beşiktaş'ın teknik ekibine bir isim daha!

MLS ekibi Detroit City, yardımcı antrenörü Yianni Michelis'in Beşiktaş'a katılacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'ın teknik ekibine bir isim daha!
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13 Temmuz 2024 16:28
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta teknik ekibe bir isim daha katılıyor. 

MLS ekibi Detroit City, sosyal medyasından bir paylaşımda bulunarak takımın yardımcı antrenörü Yianni Michelis'in Beşiktaş'a katılacağını açıkladı. 

Paylaşımda, Michelis'in Beşiktaş'ta video analisti olarak görev yapacağı belirtilerek, Siyah-beyazlı takımda kendisine başarılar dilendi. 

İşte o paylaşım:



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