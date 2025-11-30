Beşiktaş'ın Karagümrük'e karşı deplasman üstünlüğü!

Beşiktaş, Fatih Karagümrük'e karşı deplasman üstünlüğünü sürdürdü.
Fatih Karagümrük'e 9. kez konuk olan Beşiktaş, galibiyet sayısını 7'ye çıkardı. Kırmızı-siyahlı rakibiyle 1 kez berabere kalan siyah-beyazlılar, 1 kez de ev sahibine mağlup oldu.
Beşiktaş, bu maçlarda 19 gol atarken, kalesinde ise 6 gol gördü.
