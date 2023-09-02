Beşiktaş'ın jokeri: Necip Uysal

Beşiktaş'ta, Dinamo Kiev'i iki maçta da yenip UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalmanın mutluluğu yaşanırken, Necip Uysal önceki günkü maçta stoperde oynamasına rağmen performansıyla bir kez daha ne kadar iyi bir 'joker' olduğunu gösterdi.
ALKIŞ ALDI
Siyah-beyazlı takıma geldiği ilk günden itibaren aldığı süreyi dert etmeyen, ne zaman görev verilse elinden geleni yapan, her bölgede oynayabilen tecrübeli futbolcu bu kez de Amartey'in yokluğunda stoperde görev yaptı.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 90 dakika boyunca Dinamo Kiev ataklarında yaptığı yerinde müdahalelerle Necip Uysal büyük alkış aldı.
"BEŞİKTAŞ'IN JOKERİ"
Her zaman ne kadar iyi bir profesyonel olduğunu gösteren siyah-beyazlı futbolcuya, yönetim ve teknik heyet de tam not verdi. Uysal performansıyla ayrıca sezonun devamında da nerede görev verilse orada oynayabileceğini, görevini eksiksiz yapabileceğini gösterdi.
Beşiktaş altyapısından yetişen ve 15 sezondur A takımda siyah-beyazlı formayı terleten tecrübeli futbolcu daha önce de stoper, orta saha, sağbek gibi pozisyonlarda görev yapmış, o dönemki futboluyla da 'Beşiktaş'ın Jokeri' olduğunu kanıtlamıştı.
ALKIŞ ALDI
Siyah-beyazlı takıma geldiği ilk günden itibaren aldığı süreyi dert etmeyen, ne zaman görev verilse elinden geleni yapan, her bölgede oynayabilen tecrübeli futbolcu bu kez de Amartey'in yokluğunda stoperde görev yaptı.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 90 dakika boyunca Dinamo Kiev ataklarında yaptığı yerinde müdahalelerle Necip Uysal büyük alkış aldı.
"BEŞİKTAŞ'IN JOKERİ"
Her zaman ne kadar iyi bir profesyonel olduğunu gösteren siyah-beyazlı futbolcuya, yönetim ve teknik heyet de tam not verdi. Uysal performansıyla ayrıca sezonun devamında da nerede görev verilse orada oynayabileceğini, görevini eksiksiz yapabileceğini gösterdi.
Beşiktaş altyapısından yetişen ve 15 sezondur A takımda siyah-beyazlı formayı terleten tecrübeli futbolcu daha önce de stoper, orta saha, sağbek gibi pozisyonlarda görev yapmış, o dönemki futboluyla da 'Beşiktaş'ın Jokeri' olduğunu kanıtlamıştı.