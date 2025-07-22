Beşiktaş'ın eski futbolcularından Yusuf Tunaoğlu, kabri başında anıldı

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Yusuf Tunaoğlu, vefatının 25. yılında mezarı başında anıldı.
Yusuf Tunaoğlu'nun Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan kabri başında yapılan anma törenine, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri Toygun Batallı, Merve Öztopaloğlu, divan kurulu üyeleri ile Tunaoğlu'nun ailesi ve sevenleri katıldı.
Tunaoğlu için düzenlenen anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.
Yusuf Tunaoğlu'nun Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan kabri başında yapılan anma törenine, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri Toygun Batallı, Merve Öztopaloğlu, divan kurulu üyeleri ile Tunaoğlu'nun ailesi ve sevenleri katıldı.
Tunaoğlu için düzenlenen anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.