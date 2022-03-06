Beşiktaş'ın Başakşehir kozu; Rachid Ghezzal

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı, Başakşehir maçına özel olarak hazırlanıyor. Takım çalışmalarında asist ve golleriyle yıldızlaşan Ghezzal, dev mücadele öncesinde teknik ekibe güven veriyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın Başakşehir kozu; Rachid Ghezzal
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06 Mart 2022 10:39
Rachid Ghezzal
Rachid Ghezzal
Beşiktaş
Bu sezon hücum hattındaki etkisiz isimler sebebiyle ortaya koyduğu başarılı performans, istatistiklere gereken şekilde yansımayan Rachid Ghezzal, Başakşehir mücadelesi öncesinde yapılan takım çalışmalarına damgasını vuruyor.

İkinci yarı itibariyle skorer kimliğini de konuşturmaya başlayan Cezayirli kanat oyuncusu, imdanlarda ortaya koyduğu efektif görüntüyle teknik ekibe güven veriyor. Özeliikle taktik maçlarda yaptığı asistler ve attığı gollerle dikkat çeken tecrübeli futbolcu, Başakşehir karşılaşmasında takımın en önemli hücum silahı olacak.

Alex de yükselişte

Kara Kartal'ın bir diğer önemli oyuncusu Alex Teixeira da takım çalışmalarının ön plana çıkan isimlerinden olmayı başardı. Özellikle Ghezzal'le birlikte iyi bir uyum içerisinde bulunan Sambacı, bitirici vuruşlardaki etkili görüntüsüyle takım arkadaşlarına güven veriyor.  

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