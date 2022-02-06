Beşiktaş'ın Antalyaspor maçında penaltı isyanı

Beşiktaş, Antalyaspor'u aağırladığı maçın ilk yarısında penaltı bekledi. VAR uyarısı sonrası oyun devam etti.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Beşiktaş'ın Antalyaspor maçında penaltı isyanı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Şubat 2022 19:46
Süper Lig'de Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısındaki bir pozisyon çok konuşuldu.

Karşılaşmanın 37. dakikada Domagoj Vida ile Güray Vural hava topuna yükseldi. Vida'nın kafa vuruşunda top Güray'dan döndü. Beşiktaşlı futbolcular, Güray'ın topa eliyle dokunduğunu belirterek penaltı bekledi.

İlk kez Beşiktaş'ın stadında bir maça çıkan orta hakem Abdülkadir Bitigen, pozisyon için VAR'la görüştü. VAR hakemi Özgür Yankaya, pozisyonda elle oynama olmadığını Abdulkadir Bitigen'e iletti.

Oyunun devam etmesine Beşiktaşlı taraftarlar ve tribünler tepki gösterdi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.