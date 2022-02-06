Beşiktaş'ın Antalyaspor maçında penaltı isyanı

Süper Lig'de Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısındaki bir pozisyon çok konuşuldu.



Karşılaşmanın 37. dakikada Domagoj Vida ile Güray Vural hava topuna yükseldi. Vida'nın kafa vuruşunda top Güray'dan döndü. Beşiktaşlı futbolcular, Güray'ın topa eliyle dokunduğunu belirterek penaltı bekledi.



İlk kez Beşiktaş'ın stadında bir maça çıkan orta hakem Abdülkadir Bitigen, pozisyon için VAR'la görüştü. VAR hakemi Özgür Yankaya, pozisyonda elle oynama olmadığını Abdulkadir Bitigen'e iletti.



Oyunun devam etmesine Beşiktaşlı taraftarlar ve tribünler tepki gösterdi.





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