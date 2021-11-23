Beşiktaş'ın Ajax maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda'nın Ajax takımı ile yarın yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı kart cezalısı Josef de Souza kadroda yer almadı.



Sakatlığı geçen Michy Batshuayi ise karşılaşmanın kamp kadrosuna dahil edildi.



Beşiktaş'ın Ajax maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:



Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Umut Meraş, Alex Teixeira.





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