Galatasaray'ı Immobile'siz deviren Beşiktaş gelecek yıl yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.
Sezon başındaki formundan eser kalmayan İtalyan futbolcu ile hem yüksek maliyeti hem de mevcut form durumu nedeniyle yollarını ayırmak isteyen siyah-beyazlılarda gündemdeki isim belli oldu: Paul Onuachu.
Daha önce Trabzonspor forması ile Süper Lig'de iz bırakan 30 yaşındaki golcü oyuncuyu getirmek isteyen siyah-beyazlılar, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak. İlk iş Immobile'nin sözleşmesini fesh etmek olacak.
1 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI
Takımı gençleştirme çalışmalarını sürdüren Kartal araya tecrübeli bir isim ekleyecek. Bu isim de Onuachu'dan başkası değil. 30 yaşındaki Nijeryalı için mali sıkıntının yaşandığı dönemde fedakarlıkta bulunacak olan yönetim, iş insanlarından destek alacak. Premier Lig'e veda etmeye hazırlanan Southampton'ın da 1 yıllık sözleşmesi kalan Paul Onuachu'nun ayrılığına izin vermesi beklenirken resmi teklif ise sezon sonunda yapılacak.
Bu sezon Premier Lig'de 19 maça çıkan Onuachu 760 dakika forma giyebildi. Paul Onuachu bu periyotta 3 gol atabildi.
Beşiktaş Immobile yerine golcü adayını belirledi!
Sezon sonunda Ciro Immobile ile vedalaşmak isteyen Beşiktaş, İtalyan yıldızın yerini Premier Lig'e veda etmeye hazırlanan Southampton'dan Paul Onuachu ile doldurmak istiyor.
Galatasaray'ı Immobile'siz deviren Beşiktaş gelecek yıl yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.
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