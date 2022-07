BEŞİKTAŞ OKAY İÇİN İLK GİRİŞİMİNİ YAPTI

YENİ GÖRÜŞME YAPILACAK

TRABZONSPOR'DAN CELTA'YA GİTMİŞTİ

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk yaşamak isteyen ve nokta atışı transferler yapmak isteyen Beşiktaş, Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlılar, yerli transferinde bu futbolcunun kadroya katılmasına büyük önem veriyor.Geçtiğimiz sezonun başında Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Okay Yokuşlu, kulübü Celta Vigo ile olan sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile feshedildiğini açıkladı. Orta saha ve stoperde de görev yapabilen 28 yaşındaki oyuncu için Beşiktaşlı yetkililer ilk girişimlerini yaptı.Oyuncunun kendisi ve menajeriyle bir görüşme gerçekleştirilen siyah-beyazlıların, önümüzdeki hafta başında yeniden görüşme yaparak Okay'ın Beşiktaş forması giymesi için masaya oturacaklar. Milli oyuncu, geçtiğimiz sezon Getafe'de kiralık olarak oynadığı 11 maçta 1 asiste imza attı. A Milli Futbol Takımı'nda da forma giyen orta saha, 39 karşılaşmada 1gol kaydetti.2010 yılında Altay'da profesyonel olan Okay Yokuşlu, 2011'de 1 milyon Euro bonservis bedeliyle Kayserispor'a transfer oldu. Burada gösterdiği performansla dikkat çeken başarılı oyuncu, 2015 yılında Trabzonspor'un yolunu tuttu. Yükselen grafiğini sürdüren Okay Yokuşlu, 2018 yılında 6 milyon Euro'ya İspanyol ekibi Celta Vigo'ya katıldı.2021 yılında İngiltere ekibi West Bromwich'e kiralanan Okay, 2022 yılında ise Getafe'ye kiralandı. Getafe'deki kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Celta Vigo'ya dönen 28 yaşındaki oyuncu, kontratının bitmesiyle serbest kaldı. Okay Yokuşlu'nun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olarak gösteriliyor.