Beşiktaş, iki yıldızı yaz dönemine bıraktı

Beşiktaş maddi konularda anlaşma sağlayamadığı Lorenzo Insigne ve Marko Grujic'i yaz transfer dönemine bıraktı.

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Beşiktaş, iki yıldızı yaz dönemine bıraktı
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10 Şubat 2024 10:02
Beşiktaş Yönetimi, transferin son günde Lorenzo Insigne ve Marko Grujic için temaslarda bulundu.

MADDİ ŞARTLAR UYUŞMADI

Siyah- Beyazlılar, iki yıldız ile maddi şartları uyuşmadığı için anlaşamadı.

Kartal'ın sezon sonunda iki yıldız için yeni bir girişim daha yapacağı iddia edildi.

32 yaşındaki İtalyan yıldız Insigne'nin Toronto ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

Sırp ön libero Marko Grujic'in de Portekiz ekibi Porto ile sözleşmesi 2026'da bitiyor.

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