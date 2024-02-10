Beşiktaş, iki yıldızı yaz dönemine bıraktı

Beşiktaş Yönetimi, transferin son günde Lorenzo Insigne ve Marko Grujic için temaslarda bulundu.
MADDİ ŞARTLAR UYUŞMADI
Siyah- Beyazlılar, iki yıldız ile maddi şartları uyuşmadığı için anlaşamadı.
Kartal'ın sezon sonunda iki yıldız için yeni bir girişim daha yapacağı iddia edildi.
32 yaşındaki İtalyan yıldız Insigne'nin Toronto ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
Sırp ön libero Marko Grujic'in de Portekiz ekibi Porto ile sözleşmesi 2026'da bitiyor.
MADDİ ŞARTLAR UYUŞMADI
Siyah- Beyazlılar, iki yıldız ile maddi şartları uyuşmadığı için anlaşamadı.
Kartal'ın sezon sonunda iki yıldız için yeni bir girişim daha yapacağı iddia edildi.
32 yaşındaki İtalyan yıldız Insigne'nin Toronto ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
Sırp ön libero Marko Grujic'in de Portekiz ekibi Porto ile sözleşmesi 2026'da bitiyor.