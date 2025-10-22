22 Ekim
Galatasaray-Bodo/Glimt
19:45
22 Ekim
Konyaspor-Beşiktaş
20:00
22 Ekim
Athletic Bilbao-Qarabag FK
19:45
22 Ekim
AS Monaco-Tottenham
22:00
22 Ekim
Sporting CP-Marsilya
22:00
22 Ekim
Atalanta-Slavia Prag
22:00
22 Ekim
E. Frankfurt-Liverpool
22:00
22 Ekim
Real Madrid-Juventus
22:00
22 Ekim
Chelsea-Ajax
22:00
22 Ekim
Bayern Munih-Club Brugge
22:00
22 Ekim
Rizespor-Başakşehir
20:00

Beşiktaş'ı bekleyen Elan Ricardo tehlikesi!

Beşiktaş'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla Atletico Paranaense'ye kiraladığı Elan Ricardo'nun sezon sonunda takıma geri dönme ihtimali yüksek.

calendar 22 Ekim 2025 13:16
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ı bekleyen Elan Ricardo tehlikesi!
Beşiktaş'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla Atletico Paranaense'ye kiraladığı Elan Ricardo, Brezilya Serie B'de henüz forma şansı bulamadı.

Genç futbolcu, sadece 3 karşılaşmada kadroya dahil edildi ve 8 karşılaşmada ise kadroda yer almadı. Ricardo Brezilya Kupası'nda ise sadece 46 dakika forma giyebildi.

21 yaşındaki oyuncunun Paranaense ile sezon sonunda anlaşması bitiyor. Ricardo'nun yaz döneminde siyah beyazlı takıma geri dönmesi bekleniyor. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
