Beşiktaş'ı bekleyen Elan Ricardo tehlikesi!

Beşiktaş'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla Atletico Paranaense'ye kiraladığı Elan Ricardo, Brezilya Serie B'de henüz forma şansı bulamadı.
Genç futbolcu, sadece 3 karşılaşmada kadroya dahil edildi ve 8 karşılaşmada ise kadroda yer almadı. Ricardo Brezilya Kupası'nda ise sadece 46 dakika forma giyebildi.
21 yaşındaki oyuncunun Paranaense ile sezon sonunda anlaşması bitiyor. Ricardo'nun yaz döneminde siyah beyazlı takıma geri dönmesi bekleniyor.
