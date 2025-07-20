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Beşiktaş, Gedson için beklemede!

Gedson Fernandes'in bonservisinin yüzde 50'si almak için Benfica ile görüşmelere devam eden Beşiktaş, Nottingham Forest ekibinin Portekizli oyuncu için yaptığı teklifi beklemeye aldı.

calendar 20 Temmuz 2025 11:56
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Gedson için beklemede!
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İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest, Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Gedson Fernades'i kadrosuna katmak istiyor.

Başkan Serdal Adalı, Portekizli oyuncunun bonservisinin yüzde 50'si için Benfica ile görüşmelere devam ettiği için İngiliz ekibinin teklifi beklemeye alındı.

Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Gedson, geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan Gedson Fernandes, 12 gol attı ve 3 asist yaptı.

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