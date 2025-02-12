Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'i yenerek yarı finalde!

ING Türkiye Kupası Play-Off Çeyrek Final maçında Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'i konuk etti.



Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi 85-80 kazanarak Dörtlü Final'e yükseldi ve Mersinspor'un rakibi oldu.



Anadolu Efes ise turnuvaya veda eden takım oldu.

Salon: BJK Fibabanka



Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Tolga Akkuşoğlu



Beşiktaş Fibabanka: Mathews 5, Needham 3, Berk Uğurlu 4, Sleva 10, Terry 20, Allman 26, Plavsic 9, Yiğit Arslan 3, Morgan 5



Anadolu Efes: Nwora 21, Bryant 25, Thompson 3, Doğuş Özdemiroğlu 4, Oturu 4, Beaubois, Smits 6, Dozier 5, Ercan Osmani 12, Erkan Yılmaz



1. Periyot: 19-20



Devre: 43-41



3. Periyot: 61-67



Beş faulle çıkanlar: 33.45 Sleva, 37.08 Needham (Beşiktaş Fibabanka), 39.39 Oturu (Anadolu Efes)



