Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine seyirci kararı!

İl Spor Güvenlik Kurulu, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine 1814 rakip seyirci taraftarının alınacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine seyirci kararı!
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06 Aralık 2023 14:37
Son güncelleme 06 Aralık 2023 14:50
İl Spor Güvenlik Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbi mücadelesinde sarı-lacivertli taraftarların deplasman tribününde yer alabileceğini açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, ''İl Spor Güvenlik Kurulu, 09.12.2023 Cumartesi Günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçına 1.814 rakip seyircinin de alınmasına karar vermiştir. Deplasman takım seyircisi, toplu olarak maçın oynanacağı Beşiktaş Park Stadı'na giriş yapabilecektir.'' ifadeleri kullanıldı. 

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Cumartesi akşamı saat 19:00'da karşı karşıya gelecek. 

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