Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk oldu.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 2-0 kazandı.
Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Jota Silva ve 71. dakikada El Bilal Toure kaydetti.
Beşiktaş'ta Cengiz Ünder, 58. dakikada penaltıda kaleci Ivo Grbic'i geçemedi.
Bu sonuçla birlikte son 5 maçındaki 2. galibiyetini elde eden Beşiktaş, puanını 24'e yükseltti ve 5. sırada yer aldı. Ev sahibi Fatih Karagümrük ise iki maç aranın ardından mağlup olarak 8 puanla sonuncu sırada konumlandı.
Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, Gaziantep FK'yi konuk edecek. Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği'nin konuğu olacak.
SERGEN YALÇIN'DAN İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son olarak Samsunspor ile oynanan maça göre kadroda 3 değişikliğe gitti.
Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelede siyah-beyazlı ekip Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, David Jurasek, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, Jota Silva ve El Bilal Toure ilk 11'iyle sahada yer aldı.
Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Mert Günok, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Taylan Bulut, Tiago Djalo ve Devrim Şahin şans bekledi.
Teknik direktör Sergen Yalçın, Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor ile oynanan ve 1-1 berabere biten karşılaşmaya göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, sol bekte sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz'ın yerine David Jurasek'e ilk 11'de şans verdi. Orta sahada ise Salih Uçan yedek soyunurken, yerine kırmızı kart cezası biten Orkun Kökçü görev yaptı.
Tecrübeli teknik adam, forvette ise Tammy Abraham'ın yerine El Bilal Toure'yi görevlendirdi. Toure, Fenerbahçe derbisinin ardından ikinci kez en uçta görev aldı.
ORKUN KÖKÇÜ 2 MAÇ SONRA FORMASINA KAVUŞTU
Beşiktaş'ta kırmızı kart cezasını tamamlayan kaptan Orkun Kökçü, Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla formasına kavuştu.
Fenerbahçe derbisinde kırmızı kartla oyun dışında kalan 24 yaşındaki orta saha, Antalyaspor ve Samsunspor mücadelelerinde sahadaki yerini alamamıştı.
Teknik direktör Sergen Yalçın, Orkun Kökçü'ye 2 maç aranın ardından formayı teslim etti.
JOTA SILVA İLK KEZ İLK 11'DE
Beşiktaş'ta kanat oyuncusu Jota Silva, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de başladı.
Siyah-beyazlı takımda bu sezon 6 maçta sonradan oyuna dahil olan Portekizli oyuncu, söz konusu mücadelelerde 2 kez gol sevinci yaşadı.
Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük karşısında Jota Silva'yı bu sezon ilk kez ilk 11'de görevlendirdi.
ABRAHAM İKİNCİ KEZ YEDEK KULÜBESİNDE
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Tammy Abraham, bu sezon ikinci kez bir maça yedek kulübesinde başladı.
İngiliz santrfor, siyah-beyazlı takımla ligde 13, Avrupa kupalarında ise 6 müsabakada forma giyerken, rakip fileleri toplamda 10 kez havalandırdı.
Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynana derbide de yedek soyunan Abraham'ın yerine Fatih Karagümrük mücadelesinde santrfor mevkisinde El Bilal Toure görev yaptı.
JURASEK, 4 MAÇ SONRA FORMA GİYDİ
Beşiktaş'ın sol bek oyuncusu David Jurasek, 4 maç sonra siyah-beyazlı formaya kavuştu.
Süper Lig'de bu sezonki ilk maçta Eyüpspor karşısında sakatlığından dolayı görev yapamayan Çek sol bek, daha sonra üst üste 8 müsabakada forma giymişti. Jurasek, ligde son olarak Konyaspor maçının ardından sırasıyla Kasımpaşa, Fenerbahçe, Antalyaspor ve Samsunspor karşılaşmalarında yedek soyunmuştu.
David Jurasek, Rıdvan Yılmaz'ın sakatlığından dolayı 4 maç sonra teknik direktör Sergen Yalçın'dan formayı aldı.
BEŞİKTAŞ DURAN TOPLA GOLE YAKLAŞTI
Mücadelede dakikalar 9'u gösterirken Beşiktaş, kornerden gole yaklaştı. Siyah-beyazlılarda sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Orkun Kökçü'nün ön direğe açtığı ortada Paulista kafa vuruşunu yaptı. Yakın direğe gelen topu kaleci Grbic çizgide çıkardı.
KARAGÜMRÜK'TE ZORUNLU DEĞİŞİKLİK
Ev sahibi Fatih Karagümrük'te sakatlık yaşayıp kendini yere bırakan Tiago Çukur oyuna devam edemedi. Genç futbolcu, yerini Berkay Özcan'a bıraktı.
BEŞİKTAŞ GOLÜ BULDU
Mücadelenin 41. dakikasında korneri paslaşarak kullanan Beşiktaş'ta Vaclav Cerny, içerde bulunan Jota Silva'ya yerden pasını çıkardı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Jota, sağ ayağıyla yakın köşeye çektiği şut ile Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.
DEVREYE BEŞİKTAŞ ÜSTÜN GİRDİ
İlk yarıda hücumda etkili olan Beşiktaş, devreyi Jota Silva'nın golüyle 1-0 önde kapadı.
GRBIC, CENGİZ'E İZİN VERMEDİ
Beşiktaş'ta mücadelenin 53. dakikasında son sol çizgiye inen Jota Silva, kale önüne topunu çevirdi. Kale önünde topla buluşan Cengiz'in sol ayağıyla çektiği şutu kaleci Grbic çıkardı.
CENGİZ'İN PENALTISINI GRBIC KURTARDI
Karşılaşmanın 57. dakikasında VAR incelemesi sonrası penaltı kazanan Beşiktaş'ta Cengiz Ünder topun başına geldi. Cengiz'in sol ayağıyla sol köşeye yerde vurduğu penaltıyı kaleci Grbic kurtarmayı başardı.
BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK
Beşiktaş'ta sakatlık geçiren Gabriel Paulista mücadeleye devam edemedi. Brezilyalı stoper yerini 60. dakikada Tiago Djalo'ya bıraktı.
BEŞİKTAŞ FARKI 2'YE ÇIKARDI
Beşiktaş'ta dakikalar 71'i gösterirken sahneye El Bilal Toure çıktı. Karagümrük kalecisi Grbic'in hatalı pasında topla buluşan Cengiz Ünder, sağ kanat son çizgiye kadar topu sürerek pasını El Bilal Toure'ye çıkardı. Kale önünde topla buluşan El Bilal Toure, sağ ayak içiyle topu sağ üst köşede ağlarla buluşturdu.
JOTA'NIN ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ
Karşılaşmanın 82. dakikasında Beşiktaş'ta Orkun'un pasıyla ceza sahası yayında topla buluşan Jota, kaleyi yokladı. Sağ üst köşeye doğru giden top üst direkten dışarıya çıktı.
Karşılaşmada başka gol olmazken Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakikada soldan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde önde direkte iyi yükselen Jota Silva'nın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Grbic, topu çizgi üzerinden çıkardı.
34. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Cerny'nin sert şutunda kaleci Grbic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
41. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Paslaşılarak kullanılan kornerin ardından Cerny, topu ceza sahasının sol çaprazındaki Jota Silva'ya gönderdi. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra çaprazdan yaptığı vuruşta topu kaleci Grbic'in sağından ağlarla buluşturdu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada Jurasek'in soldan ceza sahasına yaptığı ortada top savunmadan sekerek sağ çapraza açıldı. Ceza sahası çizgisi üzerinde sağ çaprazdan Gökhan Sazdağı'nın bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Grbic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
53. dakikada ceza sahası sol çaprazından Jota Silva'nın penaltı noktasının soluna çıkardığı pasa gelişine vuran Cengiz Ünder'in şutunda kaleci Grbic, topu uzanarak kornere gönderdi.
57. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sağdan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde kaleci Grbic'in yumrukladığı top, penaltı noktası civarındaki Paulista'nın önünde kaldı. Oyuncunun kaleye gönderdiği topu Ndidi kafayla aşırdı. Kale önünde sırtı dönük pozisyondaki Emirhan Topçu'nun tamamlamak istediği meşin yuvarlak, savunmada Serginho'ya da çarparak kaleci Grbic'te kaldı. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen hakem Halil Umut Meler, topun Serginho'nun eline çarptığı gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi.
58. dakikada Cengiz Ünder'in kullandığı penaltıda kaleci Grbic, sağ alt köşeye uzanarak meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
69. dakikada Cerny'nin pasında ceza sahası sol çaprazından Orkun Kökçü'nün sert şutunda Fatih Karagümrük file bekçisi Grbic, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına bir kez daha izin vermedi.
71. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Cengiz Ünder'in ceza sahası sağ çaprazından içeriye çevirdiği topu Toure, penaltı noktasının solunda kontrol etti. Bu oyuncunun, meşin yuvarlağı düzeltip sağ üst köşeye yaptığı vuruşta top filelere gitti: 0-2
82. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Jota Silva'nın sert şutunda top üst direkten auta gitti.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Savranlar, Hüseyin Aylak
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Roco, Balkovec, Esgaio, Doh (Dk. 87 Tarık Buğra Kalpaklı), Kranevitter (Dk. 70 Johnson), Camacho (Dk. 46 Gray), Tiago Çukur (Dk. 29 Berkay Özcan), Serginho, Fofana (Dk. 87 Barış Jakob Kalaycı)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista (Dk. 60 Djalo), Emirhan Topçu, Jurasek, Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder (Dk. 86 Demir Ege Tıknaz), Cerny (Dk. 70 Abraham), Jota Silva (Dk. 87 Rashica), Toure
Goller: Dk. 41 Jota Silva, Dk. 71 Toure (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 13 Camacho, Dk. 18 Kranevitter, Dk. 83 Balkovec (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)
