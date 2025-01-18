Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Serdar Topraktepe'nin ekibi Beşiktaş, evinde Thomas Reis'ın yönetimindeki Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçta karşılıklı pozisyonlara rağmen iki ekip de golü bulamadı ve karşılaşma 0-0 beraberlik ile sona erdi.
Samsunspor'da Ricky van Drongelen, 64. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 31'e yükseltirken, Samsunspor 37 puana ulaşmış oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'a konuk olurken, Samsunspor sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak.
BEŞİKTAŞ'TA 4 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Reeder Samsunspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, oynadıkları son maça göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda yapılan müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Moatasem Al-Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Joao Mario, Rafa Silva ve Ciro Immobile ilk 11'iyle başladı.
Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Alex Oxlade-Chamberlain, Yakup Arda Kılıç, Ernest Muçi, Cher Ndour, Can Keleş ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.
Teknik sorumlu Topraktepe, Süper Lig'in 19. haftasında Sipay Bodrum FK'yı Tüpraş Stadı'nda 2-1 yendikleri karşılaşmanın başlangıç kadrosuna göre 4 değişikliğe gitti.
Serdar Topraktepe, Bodrum FK karşısında sağ bekte görev verdiği Onur Bulut'u yedeğe çekerken, Jonas Svensson sarı kart cezasını tamamlayarak formasına kavuştu.
Topraktepe, Ege ekibi karşısında yaşadığı sakatlıktan dolayı riske edilmeyen ve dün kadrodan çıkarılan Bakhtiyor Zaynutdinov'un yerine ise Emirhan Topçu'yu görevlendirdi. Orta sahada ise Cher Ndour'u kulübeye çeken Serdar Topraktepe, Gedson Fernandes'in yanında Moatasem Al-Musrati'ye, hücumda ise Ernest Muçi'nin yerine Milot Rashica'ya formayı teslim etti.
YENİ TEKNİK DİREKTÖR SOLSKJAER MAÇA GELDİ
Beşiktaş'ın 1 yılı opsiyonlu 2,5 sezonluk anlaşmaya vardığı Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Reeder Samsunspor karşılaşmasını tribünden izledi.
Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleriyle bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde buluşan Solskjaer, Gelişim Elit A Ligi'nde Beşiktaş 19 Yaş Altı Takımı'nın Boluspor'u 4-0 mağlup ettiği müsabakayı da yerinde takip etti.
Daha sonra teknik ekibe ve futbolculara Reeder Samsunspor maçında başarılar dileyen deneyimli teknik adam, Tüpraş Stadı'nda mücadeleyi yardımcı antrenörü Erling Moe ve ekibiyle izledi.
MONTELLA TRİBÜNDE
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş ile Reeder Samsunspor arasında oynanan mücadeleyi Tüpraş Stadı'nda izledi.
İtalyan teknik adam, Süper Lig'de günün açılış maçında RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor karşılaşmasını da yerinde takip etmişti.
1989 UNUTULMADI
Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelen Reeder Samsunspor'da taraftarlar 20 Ocak 1989'da yaşanan trafik kazasını unutmadı.
Karşılaşma öncesi kırmızı-beyazlı kafilenin 20 Ocak 1989'da yaşadığı trafik kazasında yaşamını yitirenler için Tüpraş Stadı'nda saygı duruşunda bulunuldu.
Samsunsporlu oyuncular maç öncesinde seremoniye "Unutmadık, unutmayacağız" pankartıyla sahaya çıktı.
Öte yandan kırmızı-beyazlı takım, Beşiktaş karşısında siyah formayla karşılaşmaya başladı.
Ayrıca, kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran Samsunsporlu taraftarlar da "Hasretinle yandı gönlüm" pankartıyla kazada hayatını kaybedenleri andı.
SAMSUNSPOR PENALTI BEKLEDİ
Maçın 4. dakikasında Samsunspor'da Marius, ceza sahasında yerde kaldı ve Samsunspor penaltı bekledi. Hakem Kadir Sağlam, oyunun sürmesini istedi.
IMMOBILE DİREĞE TAKILDI
Maçın 15. dakikasında Beşiktaş gole çok yaklaştı. Ciro Immobile'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş üst direkten döndü.
JOAO MARIO'YA TEPKİ
Maçın 60. dakikasında yerini Ernest Muçi'ye bırakan Joao Mario, oyundan alınırken tribünlerin ıslıklı tepkisi ile karşılaştı.
Joao Mario, oyundan alınmadan kısa süre önce önemli bir fırsattan yararlanamamıştı.
RASHICA DİREĞE TAKILDI
Maçın 63. dakikasında Beşiktaş gole yaklaştı. Sağ çaprazdan gelişine vuruşunu yapan Milot Rashica, direği geçemedi.
SAMSUNSPOR 10 KİŞİ KALDI
Maçın 64. dakikasında Samsunspor 10 kişi kaldı. Ricky van Drongelen, Ciro Immobile'ye ceza alanı önünde yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı. Ricky van Drongelen kariyerindeki ilk kırmızı kartı gördü.
RAFA SILVA NET KAÇIRDI
Maçın 70. dakikasında Beşiktaş gole çok yaklaştı. Muçi'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Rafa, karşı karşıya pozisyonda kaleci Okan Kocuk'u kaçırdı.
AL-MUSRATI DE TEPKİ GÖRDÜ
Maçın 82. dakikasında Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, Al Musrati yerine oyuna dahil oldu. Beşiktaşlı taraftarlar, oyundan çıktığı sırada Musrati'ye tepki gösterdi.
SAMSUNSPOR GOLE YAKLAŞTI!
Maçın 82. dakikasında Samsunspor gole çok yaklaştı. Savunma arkasında topla buluşan Ercan Kara, kaleci Mert Günok'u geçemedi.
SON SANİYE İNANILMAZ POZİSYON!
Maçın son saniyesinde inanılmaz bir pozisyon yaşandı. Rafa Silva'nın sağ kanattan çizgiye inerek arka direğe yaptığı ortaya Semih Kılıçsoy kafayı vurdu, ağlara gitmekte olan topu Kingsley çizgi üzerinde yaptığı müdahale ile uzaklaştırdı.
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orta sahada Al-Musrati'nin araya girmesiyle topu önüne alan Immobile'nin ceza yayının birkaç metre gerisinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üst direkten döndü.
40. dakikada Van Drongelen'in oynadığı uzun topu karşılarken Beşiktaş savunmasında Emirhan Topçu ile Uduokhai çarpıştı. Emirhan'dan seken meşin yuvarlağı önünde bulan Emre Kılınç'ın ceza sahasının dışından şutunda, kaleci Mert Günok uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
47. dakikada Ntcham'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Mouandilmadji'nin şutunda, kaleci Mert Günok gole izin vermedi.
57. dakikada Rashica'nın sağ kanattan kullandığı kornerde penaltı noktasında Al-Musrati'nin kafa vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.
62. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Immobile, pasını altıpastaki Gedson Fernandes'e çıkardı. Sırtı dönük pozisyondaki Gedson, meşin yuvarlağı hemen yanındaki Rafa Silva'ya verirken oyuncunun dokunuşunda kaleciden seken topu Schindler çizgiden çıkardı.
63. dakikada Muçi'nin sol kanattan arka direğe yaptığı ortaya kayarak sağ ayağıyla dokunan Rashica'nın vuruşunda, top yan direğe çarparak auta gitti.
70. dakikada kontratakta Muçi'nin savunma arkasına attığı pasla ceza sahasına giren Rafa Silva'nın sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Okan Kocuk açıyı daraltarak topun ağlara gitmesini önledi.
78. dakikada sağ kanattan Rashica'nın ortasında topu ceza sahası sol çaprazında kontrol eden Muçi'nin şutunda, kaleci Okan Kocuk uzanarak meşin yuvarlağa sahip oldu.
82. dakikada Dimata'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Ercan Kara'nın şutunda, Mert Günok ayaklarıyla meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.
90+7. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Muçi'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Rafa Silva'nın son çizgiden arka direğe yaptığı ortaya boş pozisyonda Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşunda, savunmada Schindler bir kez daha çizgiden çıkardı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Kadir Sağlam, Deniz Caner Özaral, Osman Gökhan Bilir
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati (Dk. 82 Semih Kılıçsoy), Gedson Fernandes, Rashica, Joao Mario (Dk. 60 Muçi), Rafa Silva, Immobile
Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Schindler, Satka, Van Drongelen, Bola, Benasser, Ntcham (Dk. 75 Dimata), Muja (Dk. 67 Yunus Emre Çift), Holse (Dk. 86 Celil Yüksel), Emre Kılınç (Dk. 86 Soner Gönül), Mouandilmadji (Dk. 75 Ercan Kara)
Kırmızı kart: Dk. 64 Van Drongelen (Reeder Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 89 Dimata, Dk. 90+6 Soner Gönül (Reeder Samsunspor)
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçta karşılıklı pozisyonlara rağmen iki ekip de golü bulamadı ve karşılaşma 0-0 beraberlik ile sona erdi.
Samsunspor'da Ricky van Drongelen, 64. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 31'e yükseltirken, Samsunspor 37 puana ulaşmış oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'a konuk olurken, Samsunspor sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak.
BEŞİKTAŞ'TA 4 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Reeder Samsunspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, oynadıkları son maça göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda yapılan müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Moatasem Al-Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Joao Mario, Rafa Silva ve Ciro Immobile ilk 11'iyle başladı.
Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Alex Oxlade-Chamberlain, Yakup Arda Kılıç, Ernest Muçi, Cher Ndour, Can Keleş ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.
Teknik sorumlu Topraktepe, Süper Lig'in 19. haftasında Sipay Bodrum FK'yı Tüpraş Stadı'nda 2-1 yendikleri karşılaşmanın başlangıç kadrosuna göre 4 değişikliğe gitti.
Serdar Topraktepe, Bodrum FK karşısında sağ bekte görev verdiği Onur Bulut'u yedeğe çekerken, Jonas Svensson sarı kart cezasını tamamlayarak formasına kavuştu.
Topraktepe, Ege ekibi karşısında yaşadığı sakatlıktan dolayı riske edilmeyen ve dün kadrodan çıkarılan Bakhtiyor Zaynutdinov'un yerine ise Emirhan Topçu'yu görevlendirdi. Orta sahada ise Cher Ndour'u kulübeye çeken Serdar Topraktepe, Gedson Fernandes'in yanında Moatasem Al-Musrati'ye, hücumda ise Ernest Muçi'nin yerine Milot Rashica'ya formayı teslim etti.
YENİ TEKNİK DİREKTÖR SOLSKJAER MAÇA GELDİ
Beşiktaş'ın 1 yılı opsiyonlu 2,5 sezonluk anlaşmaya vardığı Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Reeder Samsunspor karşılaşmasını tribünden izledi.
Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleriyle bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde buluşan Solskjaer, Gelişim Elit A Ligi'nde Beşiktaş 19 Yaş Altı Takımı'nın Boluspor'u 4-0 mağlup ettiği müsabakayı da yerinde takip etti.
Daha sonra teknik ekibe ve futbolculara Reeder Samsunspor maçında başarılar dileyen deneyimli teknik adam, Tüpraş Stadı'nda mücadeleyi yardımcı antrenörü Erling Moe ve ekibiyle izledi.
MONTELLA TRİBÜNDE
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş ile Reeder Samsunspor arasında oynanan mücadeleyi Tüpraş Stadı'nda izledi.
İtalyan teknik adam, Süper Lig'de günün açılış maçında RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor karşılaşmasını da yerinde takip etmişti.
1989 UNUTULMADI
Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelen Reeder Samsunspor'da taraftarlar 20 Ocak 1989'da yaşanan trafik kazasını unutmadı.
Karşılaşma öncesi kırmızı-beyazlı kafilenin 20 Ocak 1989'da yaşadığı trafik kazasında yaşamını yitirenler için Tüpraş Stadı'nda saygı duruşunda bulunuldu.
Samsunsporlu oyuncular maç öncesinde seremoniye "Unutmadık, unutmayacağız" pankartıyla sahaya çıktı.
Öte yandan kırmızı-beyazlı takım, Beşiktaş karşısında siyah formayla karşılaşmaya başladı.
Ayrıca, kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran Samsunsporlu taraftarlar da "Hasretinle yandı gönlüm" pankartıyla kazada hayatını kaybedenleri andı.
SAMSUNSPOR PENALTI BEKLEDİ
Maçın 4. dakikasında Samsunspor'da Marius, ceza sahasında yerde kaldı ve Samsunspor penaltı bekledi. Hakem Kadir Sağlam, oyunun sürmesini istedi.
IMMOBILE DİREĞE TAKILDI
Maçın 15. dakikasında Beşiktaş gole çok yaklaştı. Ciro Immobile'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş üst direkten döndü.
JOAO MARIO'YA TEPKİ
Maçın 60. dakikasında yerini Ernest Muçi'ye bırakan Joao Mario, oyundan alınırken tribünlerin ıslıklı tepkisi ile karşılaştı.
Joao Mario, oyundan alınmadan kısa süre önce önemli bir fırsattan yararlanamamıştı.
RASHICA DİREĞE TAKILDI
Maçın 63. dakikasında Beşiktaş gole yaklaştı. Sağ çaprazdan gelişine vuruşunu yapan Milot Rashica, direği geçemedi.
SAMSUNSPOR 10 KİŞİ KALDI
Maçın 64. dakikasında Samsunspor 10 kişi kaldı. Ricky van Drongelen, Ciro Immobile'ye ceza alanı önünde yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı. Ricky van Drongelen kariyerindeki ilk kırmızı kartı gördü.
RAFA SILVA NET KAÇIRDI
Maçın 70. dakikasında Beşiktaş gole çok yaklaştı. Muçi'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Rafa, karşı karşıya pozisyonda kaleci Okan Kocuk'u kaçırdı.
AL-MUSRATI DE TEPKİ GÖRDÜ
Maçın 82. dakikasında Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, Al Musrati yerine oyuna dahil oldu. Beşiktaşlı taraftarlar, oyundan çıktığı sırada Musrati'ye tepki gösterdi.
SAMSUNSPOR GOLE YAKLAŞTI!
Maçın 82. dakikasında Samsunspor gole çok yaklaştı. Savunma arkasında topla buluşan Ercan Kara, kaleci Mert Günok'u geçemedi.
SON SANİYE İNANILMAZ POZİSYON!
Maçın son saniyesinde inanılmaz bir pozisyon yaşandı. Rafa Silva'nın sağ kanattan çizgiye inerek arka direğe yaptığı ortaya Semih Kılıçsoy kafayı vurdu, ağlara gitmekte olan topu Kingsley çizgi üzerinde yaptığı müdahale ile uzaklaştırdı.
Bu pozisyonun ardından hakem Kadir Sağlam maçın son düdüğünü çaldı ve karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.
❌Kingsley Schindler'den maçın son saniyesinde skoru tayin eden müdahale! pic.twitter.com/9dL7BI47or
— Sporxtv (@sporxtv) January 18, 2025
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orta sahada Al-Musrati'nin araya girmesiyle topu önüne alan Immobile'nin ceza yayının birkaç metre gerisinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üst direkten döndü.
40. dakikada Van Drongelen'in oynadığı uzun topu karşılarken Beşiktaş savunmasında Emirhan Topçu ile Uduokhai çarpıştı. Emirhan'dan seken meşin yuvarlağı önünde bulan Emre Kılınç'ın ceza sahasının dışından şutunda, kaleci Mert Günok uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
47. dakikada Ntcham'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Mouandilmadji'nin şutunda, kaleci Mert Günok gole izin vermedi.
57. dakikada Rashica'nın sağ kanattan kullandığı kornerde penaltı noktasında Al-Musrati'nin kafa vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.
62. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Immobile, pasını altıpastaki Gedson Fernandes'e çıkardı. Sırtı dönük pozisyondaki Gedson, meşin yuvarlağı hemen yanındaki Rafa Silva'ya verirken oyuncunun dokunuşunda kaleciden seken topu Schindler çizgiden çıkardı.
63. dakikada Muçi'nin sol kanattan arka direğe yaptığı ortaya kayarak sağ ayağıyla dokunan Rashica'nın vuruşunda, top yan direğe çarparak auta gitti.
70. dakikada kontratakta Muçi'nin savunma arkasına attığı pasla ceza sahasına giren Rafa Silva'nın sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Okan Kocuk açıyı daraltarak topun ağlara gitmesini önledi.
78. dakikada sağ kanattan Rashica'nın ortasında topu ceza sahası sol çaprazında kontrol eden Muçi'nin şutunda, kaleci Okan Kocuk uzanarak meşin yuvarlağa sahip oldu.
82. dakikada Dimata'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Ercan Kara'nın şutunda, Mert Günok ayaklarıyla meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.
90+7. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Muçi'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Rafa Silva'nın son çizgiden arka direğe yaptığı ortaya boş pozisyonda Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşunda, savunmada Schindler bir kez daha çizgiden çıkardı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Kadir Sağlam, Deniz Caner Özaral, Osman Gökhan Bilir
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati (Dk. 82 Semih Kılıçsoy), Gedson Fernandes, Rashica, Joao Mario (Dk. 60 Muçi), Rafa Silva, Immobile
Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Schindler, Satka, Van Drongelen, Bola, Benasser, Ntcham (Dk. 75 Dimata), Muja (Dk. 67 Yunus Emre Çift), Holse (Dk. 86 Celil Yüksel), Emre Kılınç (Dk. 86 Soner Gönül), Mouandilmadji (Dk. 75 Ercan Kara)
Kırmızı kart: Dk. 64 Van Drongelen (Reeder Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 89 Dimata, Dk. 90+6 Soner Gönül (Reeder Samsunspor)