Beşiktaş evinde 3'te 3 yaptı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de evinde oynadığı maçlarda rakiplerine üstünlük kurdu.
Sezonun ilk lig maçında Eyüpspor'u konuk eden siyah-beyazlılar, rakibini 2-1 mağlup ederken bir sonraki ev sahibi olduğu maçta RAMS Başakşehir'i aynı skorla geçti.
Beşiktaş, Kocaelispor'u da yenerek Dolmabahçe'de oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı.
Siyah-beyazlı ekip ayrıca bu 3 maçın uzatma dakikalarında da rakip fileleri havalandırmayı başardı.
