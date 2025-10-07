Beşiktaş, Emirhan Topçu için açıklama bekliyor

Beşiktaş, A Milli Takım'a davet edilmeyen Emirhan Topçu ile ilgili açıklama bekliyor.

calendar 07 Ekim 2025 09:13
Haber: Sözcü, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin yıldızı Emirhan Topçu, Milli Takım'a davet edilmedi. 25 yaşındaki stoperin yerine Suudi Pro Lig'de sadece 2 dakika süre alabilen Yusuf Akçiçek çağırıldı.

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de prensi olan Yusuf Akçiçek, bu sezon toplamda ise sadece 183 dakika sahada kaldı. Buna karşın Emirhan ligde 316 dakika süre aldı.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR


Siyah- beyazlılar, Yusuf gibi 19 yaşındaki bir futbolcunun geleceğe yatırım olarak milli davet almasına karşı çıkmıyor. Siyah-beyazlılar, sadece Emirhan'ın neden Ay-Yıldızlı takıma seçilmediğine dair açıklama bekliyor.

MİLLİ SAVUNMADA KİMLER VAR?

Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)
Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe)
Eren Elmalı (Galatasaray)
Ferdi Kadıoğlu (Brighton)
Merih Demiral (Al-Ahli Saudi)
Mert Müldür (Fenerbahçe)
Samet Akaydin (Çaykur Rizespor)
Yusuf Akçiçek (Al-Hilal)
Zeki Çelik (Roma)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
