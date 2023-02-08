Beşiktaş, Colley transferinde mutlu sona yakın

Tüm ülkeyi kahreden deprem felaketinin gölgesinde süren transfer çalışmalarında Beşiktaş, bir isimde sona yaklaştı. Sampdoria forması giyen Omar Colley, Beşiktaş'a yakın.

, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş, Colley transferinde mutlu sona yakın
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08 Şubat 2023 13:28
 Beşiktaş, stoper arayışlarında sona geldi. Bugün bitecek olan ara transfer döneminde defansa takviye yapmak isteyen Beşiktaş, bir süredir Sampdoria'dan Omar Colley ile ilgileniyordu.

30 yaşındaki oyuncu ile büyük ölçüde anlaşıldı.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, iki kulüp 2.5 milyon euro'luk bonservis karşılığında anlaştı. Beşiktaş, Colley'e 3 yıllık sözleşme teklif etti.

Her konuda anlaşmaya vardığı öğrenilen tarafların imzaları bugün atması bekleniyor. Türkiye'de ara transfer dönemi bugün sona eriyor.

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