Beşiktaş, Cenk Tosun'a veda etti!

Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'a veda paylaşımı yaptı.
"Cenk Tosun'a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz." başlıklı paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı: "Yollarımızın ilk kez 2014 yılında kesiştiği, kazandığımız üç Süper Lig ve iki Türkiye Kupası şampiyonluğunda pay sahibi olan, A Milli Takımımızın değerli oyuncusu Cenk Tosun'la profesyonel sözleşmemiz sona ermiştir. Cenk Tosun'a Kulübümüze emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Tecrübeli golcü, Fenerbahçe ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Sarı lacivertli takıma transferi kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.
33 yaşındaki golcü, Beşiktaş formasını 227 kez giydi ve 96 gol, 30 asist yaptı.
"Cenk Tosun'a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz." başlıklı paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı: "Yollarımızın ilk kez 2014 yılında kesiştiği, kazandığımız üç Süper Lig ve iki Türkiye Kupası şampiyonluğunda pay sahibi olan, A Milli Takımımızın değerli oyuncusu Cenk Tosun'la profesyonel sözleşmemiz sona ermiştir. Cenk Tosun'a Kulübümüze emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Tecrübeli golcü, Fenerbahçe ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Sarı lacivertli takıma transferi kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.
33 yaşındaki golcü, Beşiktaş formasını 227 kez giydi ve 96 gol, 30 asist yaptı.
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