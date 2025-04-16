Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, PFDK'ya sevk edildi!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), dün yaptığı toplantı sonrası disiplin sevklerini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan sevkler şöyle;
"1 - Samsunspor Kulübü'nün 11.04.2025 tarihinde oynanan Samsunspor - Galatasaray Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'Çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2 - Galatasaray Kulübü'nün 11.04.2025 tarihinde oynanan Samsunspor - Galatasaray Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'Saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3 - Göztepe Kulübü'nün 12.04.2025 tarihinde oynanan Konyaspor - Göztepe Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'Saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4 - Beşiktaş Kulübü'nün 12.04.2025 tarihinde oynanan Beşiktaş - Başakşehir Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'Çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'Saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5 - Beşiktaş Kulübü'nün, 12.04.2025 tarihinde Kulüp Başkanı Serdal Adalı'nın açıklamalarında yer alan beyanlarının kulüp resmi internet sitesinden yayınlanması suretiyle 'Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın Divan Kurulu'nda yapmış olduğu ve kulüp resmi internet sitesinden 12.04.2025 tarihinde yayınlanan açıklamalarda yer alan 'Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38/1 ve 38/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. (Halihazırda cezalı)
6 - Başakşehir Futbol Kulübü'nün 12.04.2025 tarihinde oynanan Beşiktaş - Başakşehir Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'Çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
7- Kayserispor Kulübü'nün 13.04.2025 tarihinde oynanan Kayserispor - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'Çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, 'Usulsüz seyirci alınması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca, 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve 'Talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
Kayserispor Kulübü idarecisi Süleyman Akın'ın aynı müsabakadaki 'Talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca15.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
Kayserispor Kulübü görevlisi Okan Akkaya'nın aynı müsabakadaki 'Talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca15.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
Kayserispor Kulübü görevlisi Fatma Arman'ın aynı müsabakadaki 'Talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca15.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
8 - Trabzonspor Kulübü'nün 13.04.2025 tarihinde oynanan Trabzonspor - Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'Çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
9 - Çaykur Rizespor Kulübü'nün 13.04.2025 tarihinde oynanan Trabzonspor - Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'Çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, 'Saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'Merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, PFDK'ya sevk edildi!
Trendyol Süper Lig'den 8 kulüp, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı da PFDK'ya sevk edildi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), dün yaptığı toplantı sonrası disiplin sevklerini açıkladı.
- 12:52 Lillard, playoffların başında forma giyemeyecek
- 12:52 "Baba Hakkı" kabri başında anıldı
- 12:51 Williams: "Trae Young oyunu alaya aldığı için atıldı"
- 12:42 Cedric Carrasso'dan Galatasaray itirafı!
- 12:38 Immobile'den 8.5 milyon eruro'ya 2 gol!
- 12:37 Selen Erdem'den Panathinaikos taraftarına övgü
- 12:31 Jose Morais'ten Galatasaray açıklaması!
- 12:26 Solskjaer'den hücum hattında değişiklik!
- 12:25 UEFA Avrupa Ligi'nde rövanşlar oynanacak
- 12:19 Sultanlar Ligi'nde final serisi başlıyor!
- 12:15 Süper Lig'in en çok kızaran takımı Sivasspor
- 12:12 Trabzonspor, 12 maçta kalesini gole kapattı
- 12:06 Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, PFDK'ya sevk edildi!
- 12:05 Beşiktaş'tan Patrick Berg için transfer hamlesi
- 12:00 Dusan Tadic: "Bu eleştiriler normal"
- 11:43 İddia: "Aaron Boupendza hayatını kaybetti"
- 11:31 Jose Mourinho'dan En Nesyri kararı!
- 11:26 Fenerbahçe'de idman sonrası Talisca resitali!
- 11:26 Fenerbahçe'de sistem de değişti yıldızlar da...
- 11:18 Jose Mourinho'nun sol bek adayı: Diouf!
- 11:13 Joao Felix için Galatasaray'a dev rakip!
- 10:51 Vincenzo Montella için Roma gelişmesi!
- 10:28 Trabzonspor'a ilaç oldu: Zubkov
- 10:27 Jose Mourinho'dan futbolcularına uyarı!
- 10:22 Mustafa Eskihellaç, Eren'i aratmadı!
- 10:18 Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'a yeni görev
- 10:09 Galatasaray'dan RAMS Park için yeni hamle
- 10:01 Beşiktaş'tan Partey hamlesi!
- 09:58 NBA play-in'de Warriors, Butler ve Curry'nin üstün performansıyla Grizzlies'i yendi
- 09:57 Okan Buruk'un Avrupa planı!
- 09:49 Semih'ten Avrupa'ya ilk adım
- 09:45 Galatasaray'da liderler devreye!
- 09:42 Adalı'nın 3 aylık çabası boşa gitti!
- 09:37 Galatasaray'da şampiyonluk planı!
- 09:23 Galatasaray'da Yunus ile anlaşma: İndirim bekleniyor
- 09:21 Fenerbahçe'de 7'de 7 için tam seferberlik!
- 09:11 Beşiktaş'ta Immobile kayıplarda!
- 09:02 Livakovic'e Serie A'dan üç talip!
- 09:00 Galatasaray'ın Icardi düşüncesi
- 08:52 Beşiktaş'a 1.88'lik stoper!
- 08:49 Galatasaray'da krallarla zirveye!
- 08:41 Galatasaray'da Osimhen gelişmesi!
- 08:26 Galatasaray'da Alisson rafa kalktı!
- 08:26 Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale son iki bilet
- 08:25 Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu!
- 08:11 Galatasaray'da Divan Kurulu toplantısı yapılacak
- 08:11 Muslera'nın 25 şifresi!
- 08:00 Fenerbahçe'den Kim Min-jae sürprizi!
- 07:58 Galatasaray - Xhaka: İşte transferin şifresi!
- 07:48 Efeler Ligi'nde Fenerbahçe - Galatasaray derbisi!
- 07:42 Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin finalinde seri başlıyor
- 01:15 Kuşadasısporlu stoper Batuhan Özduran, Süper Lig ekibinin radarında!
- 00:10 Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'deki rakibi belli oldu
- 00:02 Muhteşem dönüş, Aston Villa'ya yetmedi! PSG yarı finalde!
- 23:55 Guirassy'nin hat-trick'i, Dortmund'a yetmedi! Barcelona yarı finalde!
- 23:00 Miguel Mendez: "Çok iyi bir takıma sahibiz''
- 22:18 Aston Villa - PSG maçında ilginç an!
- 22:01 Yakup Sekizkök: "Şampiyonluk hedefine kilitlendik"
- 22:00 Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off finali ve 3-4 etabının programı açıklandı
- 21:40 40 yaşındaki Cristiano Ronaldo'dan iki yıllık imza!
Joao Felix için Galatasaray'a dev rakip!
Muhteşem dönüş, Aston Villa'ya yetmedi! PSG yarı finalde!
Guirassy'nin hat-trick'i, Dortmund'a yetmedi! Barcelona yarı finalde!
Aston Villa - PSG maçında ilginç an!
Bellingham: "Declan Rice'ın bunu yapabileceğini bilmiyordum"
Ancelotti: "Bu statta sihir var, hata yapma lüksümüz yok"
Chelsea, 23 futbolcusunu gözden çıkardı!
Bayern Münih'ten Kim Min-Jae kararı!
Lucas Beltran: "Mourinho beni çok istedi"
İngiltere'de manşet Vitor Pereira: 53 yıl sonra ilk!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Guirassy'nin hat-trick'i, Dortmund'a yetmedi! Barcelona yarı finalde!
-
2
Fenerbahçe öncesi Kayserispor'a 2 kötü haber daha!
-
3
Fenerbahçe'den Kim Min-jae sürprizi!
-
4
Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu!
-
5
Aston Villa - PSG maçında ilginç an!
-
6
Livakovic'e Serie A'dan üç talip!
-
7
Muhteşem dönüş, Aston Villa'ya yetmedi! PSG yarı finalde!
-
8
İddia: "Aaron Boupendza hayatını kaybetti"
-
9
Galatasaray'da Alisson rafa kalktı!
-
10
Galatasaray, o dünya yıldızı için kolları sıvadı!