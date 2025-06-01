Beşiktaş Başantrenörü Dusan, gözünü finale dikti

Beşiktaş,Basketbol Süper Ligi çeyrek finalinde rakibi Galatasaray'ı 2-0'lık seri ile yenerek turnuvanın dışına itti. Bu zaferden sonra Beşiktaş'ın başantrenörü Alimpijevic, takımının önündeki Anadolu Efes eşleşmesi hakkında konuştu.
GÖZÜMÜZ DAHA YUKARILARDA
Dusan Alimpijevic, amaçlarının kupayı kazanmak olduğunu kast ederek "Yarı finale kaldık diye bunu kutlayacak bir kulüp değiliz biz. Gözümüz daha yukarıda." dedi
ŞİMDİ YARI FİNALE GİDİYORUZ
Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki rekabetin taraftarlardaki önemine dikkat çeken Dusan "Bunun kulüp için ve Galatasaray ile olan rekabet için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Taraftarlarımıza bu mesajı vermiştik. 2-0'la onları geçmek taraftarımızı mutlu etmiştir diye düşünüyorum. Şimdi yarı finale gidiyoruz. Salonumuzun yarı finalde tamamen dolu olacağına inanıyorum." diyerek taraftarlarına finale doğru desteklerini istediği mesajını verdi.
ANADOLU EFES EŞLEŞMESİ
Yarı finaldeki Anadolu Efes eşleşmesi hakkında rakiplerinin kadro kalitesine dikkat çeken Dusan, "Avrupa'nın en iyi takımlarına karşı oynayacağız. Final Four'dan sadece bir galibiyet uzak kaldılar. Avrupa'daki en yetenekli kadrolardan birine sahipler. Bence bundan daha iyi oynamamız gerekiyor." diyerek takımının eksikliklerine ve rakibinin kadro kalitesine atıfta bulundu.
BEŞİKTAŞ'IN GALATASARAY EŞLEŞMESİ
Siyah-beyazlı ekip, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ilk maçta 91-75'lik skorla Galatasaray'ı geçmişti. Galatasaray'ın evinde oynanan ikinci maçta ise Beşiktaş, serinin uzamasına engel olup Galatasaray'ı 107-85 yenerek adını yarı finale yazdırdı
GÖZÜMÜZ DAHA YUKARILARDA
Dusan Alimpijevic, amaçlarının kupayı kazanmak olduğunu kast ederek "Yarı finale kaldık diye bunu kutlayacak bir kulüp değiliz biz. Gözümüz daha yukarıda." dedi
ŞİMDİ YARI FİNALE GİDİYORUZ
Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki rekabetin taraftarlardaki önemine dikkat çeken Dusan "Bunun kulüp için ve Galatasaray ile olan rekabet için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Taraftarlarımıza bu mesajı vermiştik. 2-0'la onları geçmek taraftarımızı mutlu etmiştir diye düşünüyorum. Şimdi yarı finale gidiyoruz. Salonumuzun yarı finalde tamamen dolu olacağına inanıyorum." diyerek taraftarlarına finale doğru desteklerini istediği mesajını verdi.
ANADOLU EFES EŞLEŞMESİ
Yarı finaldeki Anadolu Efes eşleşmesi hakkında rakiplerinin kadro kalitesine dikkat çeken Dusan, "Avrupa'nın en iyi takımlarına karşı oynayacağız. Final Four'dan sadece bir galibiyet uzak kaldılar. Avrupa'daki en yetenekli kadrolardan birine sahipler. Bence bundan daha iyi oynamamız gerekiyor." diyerek takımının eksikliklerine ve rakibinin kadro kalitesine atıfta bulundu.
BEŞİKTAŞ'IN GALATASARAY EŞLEŞMESİ
Siyah-beyazlı ekip, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ilk maçta 91-75'lik skorla Galatasaray'ı geçmişti. Galatasaray'ın evinde oynanan ikinci maçta ise Beşiktaş, serinin uzamasına engel olup Galatasaray'ı 107-85 yenerek adını yarı finale yazdırdı