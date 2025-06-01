01 Haziran
Samsunspor-Kayserispor
2-1
01 Haziran
Bodrum FK-Beşiktaş
0-4
01 Haziran
Rapid Wien-LASK
3-0
01 Haziran
Spezia-Cremonese
2-390'
01 Haziran
Almeria-Tenerife
2-0
01 Haziran
Racing Santander-Granada
2-1
01 Haziran
SD Huesca-Eldense
3-2
01 Haziran
Levante-Eibar
1-0
01 Haziran
Real Oviedo-Cadiz
2-1
01 Haziran
Deportivo La Coruna-Elche
0-4
01 Haziran
Cartagena-CD Mirandes
1-3
01 Haziran
Cordoba-Albacete
0-159'
01 Haziran
Belediye Vanspor-Batman Petrolspor
5-4
01 Haziran
Randers FC-Silkeborg
1-3
01 Haziran
Fredrikstad-Sarpsborg 08
1-1
01 Haziran
Brann-Kristiansund BK
4-2
01 Haziran
Bryne-Sandefjord
3-2
01 Haziran
FK Haugesund-Bodo/Glimt
0-4
01 Haziran
Rosenborg-KFUM
1-1
01 Haziran
Molde-Viking
0-1
01 Haziran
Huracan-Club Atletico Platense
0-017'
01 Haziran
Santos FC-Botafogo RJ
0-058'
01 Haziran
Juventude-Gremio
0-261'
02 Haziran
Flamengo-Fortaleza
00:30
02 Haziran
Corinthians-Vitoria
00:30
02 Haziran
Ceara-Atletico MG
00:30
02 Haziran
Cruzeiro-Palmeiras
01:30
02 Haziran
Internacional-Fluminense
02:30
01 Haziran
Vizela-AVS Futebol SAD
1-275'
01 Haziran
FC Rostov-CSKA Moskova
3-4
01 Haziran
IF Gnistan-Ilves
0-2
01 Haziran
FF Jaro-FC Inter Turku
0-1
01 Haziran
Wisla Plock-Miedz Legnica
2-0
01 Haziran
Helsingborg-Östersunds
0-0
01 Haziran
IK Oddevold-Landskrona BoIS
1-2
01 Haziran
Halmstads BK-Djurgaarden
1-0
01 Haziran
Malmö FF-Haecken
3-0
01 Haziran
Brommapojkarna-IFK Goeteborg
1-3
01 Haziran
Mjaellby-IFK Vaernamo
2-0
01 Haziran
Sirius-AIK
3-1
01 Haziran
Pohang Steelers-Gangwon
2-1
01 Haziran
Daegu FC-Gwangju
1-1
01 Haziran
Willem-Telstar
1-3

Beşiktaş Başantrenörü Dusan, gözünü finale dikti

Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0'lık seriyle geçerek yarı finale yükseldi. Başantrenör Alimpijevic, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgularken, Anadolu Efes eşleşmesi öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

calendar 01 Haziran 2025 22:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş Başantrenörü Dusan, gözünü finale dikti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş,Basketbol Süper Ligi çeyrek finalinde rakibi Galatasaray'ı 2-0'lık seri ile yenerek turnuvanın dışına itti. Bu zaferden sonra Beşiktaş'ın başantrenörü Alimpijevic, takımının önündeki Anadolu Efes eşleşmesi hakkında konuştu.

GÖZÜMÜZ DAHA YUKARILARDA

Dusan Alimpijevic, amaçlarının kupayı kazanmak olduğunu kast ederek "Yarı finale kaldık diye bunu kutlayacak bir kulüp değiliz biz. Gözümüz daha yukarıda." dedi


ŞİMDİ YARI FİNALE GİDİYORUZ

Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki rekabetin taraftarlardaki önemine dikkat çeken Dusan "Bunun kulüp için ve Galatasaray ile olan rekabet için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Taraftarlarımıza bu mesajı vermiştik. 2-0'la onları geçmek taraftarımızı mutlu etmiştir diye düşünüyorum. Şimdi yarı finale gidiyoruz. Salonumuzun yarı finalde tamamen dolu olacağına inanıyorum." diyerek taraftarlarına finale doğru desteklerini istediği mesajını verdi.

ANADOLU EFES EŞLEŞMESİ

Yarı finaldeki Anadolu Efes eşleşmesi hakkında rakiplerinin kadro kalitesine dikkat çeken Dusan, "Avrupa'nın en iyi takımlarına karşı oynayacağız. Final Four'dan sadece bir galibiyet uzak kaldılar. Avrupa'daki en yetenekli kadrolardan birine sahipler. Bence bundan daha iyi oynamamız gerekiyor." diyerek takımının eksikliklerine ve rakibinin kadro kalitesine atıfta bulundu.

BEŞİKTAŞ'IN GALATASARAY EŞLEŞMESİ

Siyah-beyazlı ekip, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ilk maçta 91-75'lik skorla Galatasaray'ı geçmişti. Galatasaray'ın evinde oynanan ikinci maçta ise Beşiktaş, serinin uzamasına engel olup Galatasaray'ı 107-85 yenerek adını yarı finale yazdırdı

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.