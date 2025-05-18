Beşiktaş, Bajo transferini bitirmeye çok yakın!

Beşiktaş, gelecek sezon için kadro planlamasında hem genç yetenekler hem de deneyimli oyuncular üzerinde duruyor. Bu doğrultuda scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen Mahmudu Bajo transferinde sona yaklaşıldı.
OYUNCU GELMEYE HAZIR
Slovakya'nın Dunajska Streda takımında forma giyen 20 yaşındaki orta sahaya 4 yıllık kontrat öneren Beşiktaş, "Evet" yanıtı almıştı. Gambiyalı futbolcu, siyah-beyazlı formayı giyebilmek için takımındaki alacaklarını da bırakabileceğini iletti.
SADECE ÖDEME PLANI KALDI
İki kulüp yetkililerinin İstanbul'daki görüşmenin ardından, pazarlıkları sürdürdüğü ve tarafların 2.5 milyon Euro bonservis bedeli üzerinde anlaştığı belirtildi. Geriye ise sadece ödeme planı kaldı. Beşiktaş, taksit seçeneği üzerinden dururken transferin artık son aşamada olduğu ifade edildi.
ELAN RICARDO KİRALANACAK
Bajo'nun kadroya dahil olması halinde ara transfer döneminde Kolombiya'dan transfer edilen Elan Ricardo kiralanacak.
OYUNCU GELMEYE HAZIR
Slovakya'nın Dunajska Streda takımında forma giyen 20 yaşındaki orta sahaya 4 yıllık kontrat öneren Beşiktaş, "Evet" yanıtı almıştı. Gambiyalı futbolcu, siyah-beyazlı formayı giyebilmek için takımındaki alacaklarını da bırakabileceğini iletti.
SADECE ÖDEME PLANI KALDI
İki kulüp yetkililerinin İstanbul'daki görüşmenin ardından, pazarlıkları sürdürdüğü ve tarafların 2.5 milyon Euro bonservis bedeli üzerinde anlaştığı belirtildi. Geriye ise sadece ödeme planı kaldı. Beşiktaş, taksit seçeneği üzerinden dururken transferin artık son aşamada olduğu ifade edildi.
ELAN RICARDO KİRALANACAK
Bajo'nun kadroya dahil olması halinde ara transfer döneminde Kolombiya'dan transfer edilen Elan Ricardo kiralanacak.
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