Beşiktaş, ayrılığı açıkladı!

Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın Rio Ave'ye kiralandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş, ayrılığı açıkladı!
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02 Eylül 2024 16:04
Son güncelleme 02 Eylül 2024 16:29
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın Rio Ave'ye kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, 2024-25 sezonu sonuna kadar Portekiz'den Rio Ave kulübüne geçici transfer olmuştur.

Kulübümüzü ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığımız Demir Ege Tıknaz'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

Demir Ege Tıknaz, Rio Ave


BEŞİKTAŞ'A VEDA ETTİ

20 yaşındaki orta saha oyuncusu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Beşiktaş'a veda etti.

İşte Demir Ege'nin açıklaması:

"Küçük yaşta adım attığım Beşiktaş Akademisi'nden mezun olarak A Takım formasını gururla terlettiğim kulübüme ve siz değerli taraftarlarımıza kısa bir süreliğine veda ediyorum. Bulunduğum yerde kulübümü ve sizleri de temsil etme sorumluluğu taşıdığımın farkındayım. Benim için önemli bir deneyim olacak bu kararı, oyunumu geliştirmek, kendimi saha içi ve dışında hazır hale getirmek için aldım. Aldığım bu karara anlayış gösteren başta Başkanımız Sayın Hasan Arat, Sayın Samet Aybaba, Sayın Brad Friedel ve hocamız Giovanni van Bronckhorst'a teşekkür ederim.

Küçük yaşta adım attığım Beşiktaş Akademisi'nden mezun olarak A Takım formasını gururla terlettiğim kulübüme ve siz değerli taraftarlarımıza kısa bir süreliğine veda ediyorum.

Bulunduğum yerde kulübümü ve sizleri de temsil etme sorumluluğu taşıdığımın farkındayım. Benim için önemli bir deneyim olacak bu kararı, oyunumu geliştirmek, kendimi saha içi ve dışında hazır hale getirmek için aldım. Aldığım bu karara anlayış gösteren başta Başkanımız Sn. Hasan Arat, Sn. Samet Aybaba, Sn. Brad Friedel ve hocamız Giovanni van Bronckhorst'a teşekkür ederim.

Bu sezonun hem benim hem de Beşiktaş için çok güzel geçeceğini umut ediyor, takım arkadaşlarıma şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum."

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta 29 maçta süre bulan Demir Ege Tıknaz, 2 asist yaptı.

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