UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 22 Ocak Çarşamba günü Beşiktaş'ın İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile sahasında oynayacağı maçta Avusturyalı hakem Julian Weinberger düdük çalacak.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre müsabakada Weinberger'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ile Maximilian Kolbitsch üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise yine Avusturya Futbol Federasyonundan Stefan Ebner oldu.
Mücadelede VAR koltuğunda Manuel Schuettengruber, AVAR'da da Alan Kijas görev yapacak.
Julian Weinberger, daha önce Beşiktaş'ın Neftçi'yi 2-1 mağlup ettiği maçta görev almıştı.
Beşiktaş-Athletic Bilbao maçınının hakemi belli oldu
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynayacağı maçı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Julian Weinberger yönetecek.
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20 Ocak 2025 12:36
Son güncelleme 20 Ocak 2025 13:22
Son güncelleme 20 Ocak 2025 13:22
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 22 Ocak Çarşamba günü Beşiktaş'ın İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile sahasında oynayacağı maçta Avusturyalı hakem Julian Weinberger düdük çalacak.
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