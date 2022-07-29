Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sol bek Rıdvan Yılmaz'ın ayrılmasının ardından bu bölge için birçok isimle temas kurdu. Beşiktaş'ın gündemine son olarak Premier Lig'de forma giyengeldi.Demekrotik Kongo Cumhuriyeti vatandaşıGeçen sezon West Ham United formasıyla Premier Lig'de 13 maçta forma giyen ve 1 gol, 1 asistlik performans sergileyenyöneticilere bildirdi.Bir an önce sol bek bölgesine takviye yapmak isteyenve önümüzdeki hafta bu transferi resmi olarak bitirmek için temaslarını sıklaştırdı. Siyah-beyazlı yönetim, 28 yaşındaki sol bekin maaşının bir kısmını ödeyerek bu transferi gerçekleştirmek istiyor.Kariyerinde 237 resmi maça çıkan Arthur Masuaku, 5 gol ve 22 asistlik performans sergiledi. 11 kez Demekrotik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nın formasını giyen Masuka, 2016 yılının Ağustos ayında, Olympiakos'tan West Ham United'a 7,1 Milyon euro karşılığında transfer oldu.