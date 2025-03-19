Beşiktaş, Alvyn Sanches için şartları zorlayacak!

Beşiktaş yönetimi teklif yapılan ama kabul olmayan Alvyn Sanches transferi için şartlarını zorlayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş, Alvyn Sanches için şartları zorlayacak!
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19 Mart 2025 08:59
Son güncelleme 19 Mart 2025 09:16
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine Lausanne-Sport'ta forma giyen Alvyn Sanches ismi geldi.

Siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki oyuncu ile ara transfer döneminde de ilgilenmiş ancak İsviçre ekibi oyuncu için önerilen rakamı kabul etmemişti. İsviçreli oyuncuyu yeni sezonda kadrosunda görmek isteyen Siyah beyazlıların Lausanne'e yeniden teklifte bulunacağı öğrenildi.

17 GOLE KATKI YAPTI

Bu sezon İsviçre ekibiyle çıktığı 27 maça çıkan Sanches söz konusu karşılaşmalarda 13 gol, 4 asistlik performans sergiledi. 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapan oyuncunun kontratı 2026 yılında sona erecek.

DEĞERİ 9 MİLYON

Avrupa ekiplerinin radarında yer alan genç futbolcuya güncel verilere göre 9 milyon Euro değer biçiliyor. Beşiktaş, 22 yaşındaki oyuncu için İsviçre ekibine 5 milyon euro teklif sunmuştu. 

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