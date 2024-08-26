Beşiktaş açıkladı: Ameliyat edildi

Beşiktaş, Necip Uysal'ın ameliyat olduğunu açıkladı.

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Beşiktaş açıkladı: Ameliyat edildi
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26 Ağustos 2024 16:59
Beşiktaş, Necip Uysal'ın ameliyat olduğunu duyurdu.

Yapılan açıkalamda, "Futbol A Takımımızın 24 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda geçirdiği rotasyonel travma sonrası ön çapraz bağ yaralanması tespit edilen futbolcumuz Necip Uysal, ameliyat oldu.

Necip Uysal'a, Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Kerem Ülkü ve Prof. Dr. Alper Kaya tarafından artroskopik ÖÇB ve ALL rekonstrüksiyonu uygulandı.

Futbolcumuz Necip Uysal'ın rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacaktır." denildi.

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