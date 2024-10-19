Beşiktaş'a yeni sol bek: Mauro Junior

Beşiktaş, PSV'nin Brezilyalı sol beki Mauro Junior'u transfer listesine ekledi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; psv.nl
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Beşiktaş'a yeni sol bek: Mauro Junior
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19 Ekim 2024 09:31
Son güncelleme 19 Ekim 2024 09:58
Beşiktaş, PSV Eindhoven'da forma giyen 25 yaşındaki Brezilyalı sol bek Mauro Junior ile ilgileniyor.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu, hem sol bek hem de gerektiğinde sağ bek ve sol kanat pozisyonlarında görev yapabiliyor.

Çok yönlü yapısıyla dikkat çeken Mauro, Beşiktaş'ın savunma hattında eksik kalan rotasyonu güçlendirmek için ideal bir aday olarak görülüyor.

Sözleşmesinin boşa çıkacak olması Siyah-Beyazlılar'ın iştahını kabartıyor.

AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR

Avrupa'dan başka kulüplerin de oyuncuyu takip ettiği biliniyor. Beşiktaş, bu transferi tamamlayarak hem savunmasını sağlamlaştırmayı hem de kanatlarda daha etkili bir oyun kurmayı hedefliyor. 1,71'lik futbolcu da kariyerinde yeni bir maceraya hazır durumda...
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