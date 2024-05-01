Beşiktaş'a yeni kaynak: 10 bin üyeden 50 milyon lira

Beşiktaş geçtiğimiz aralık ayında gerçekleşen idari ve mali genel kurul toplantısında 5 bin lira olan yeni üyelik giriş bedeli 20 bin liraya çıkarılmıştı. Aynı toplantıda yıllık üyelik aidatı ise 250 liradan 500 liraya yükseltilmişti. Bu doğrultuda kulüp üyeliği yeni giriş bedeli 31 Mayıs'ta yüzde 400 zamla birlikte 20 bin liraya çıkacak.
Bu nedenle yeni üyelik için siyah-beyazlı kulübe yoğun bir başvuru var. Son 4 ayda 7 bin 500 kişi üyelik başvurusu yaptı. Bu sayının mayıs sonuna kadar 10 bine ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Beşiktaş Kulübü 10 bin yeni üyeden 50 milyon lira gelir elde edecek. Kulübün toplam üye sayısı da böylece 40 bine çıkacak. 31 Mayıs'ta yıllık aidat da 250 liradan 500 liraya yükselecek.
Beşiktaş Kulübü, üye sayısı ve aidattaki artışla birlikte toplam 40 bin üyeden yıllık 20 milyon lira aidat geliri elde edecek. Bu arada 2024 yılına ait üyelik aidatları 1 Haziran'dan itibaren ödenebilecek. Kulüp üyelerinden bu tarihten itibaren aidat için 500 lira tahsil edilecek.
Bu nedenle yeni üyelik için siyah-beyazlı kulübe yoğun bir başvuru var. Son 4 ayda 7 bin 500 kişi üyelik başvurusu yaptı. Bu sayının mayıs sonuna kadar 10 bine ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Beşiktaş Kulübü 10 bin yeni üyeden 50 milyon lira gelir elde edecek. Kulübün toplam üye sayısı da böylece 40 bine çıkacak. 31 Mayıs'ta yıllık aidat da 250 liradan 500 liraya yükselecek.
Beşiktaş Kulübü, üye sayısı ve aidattaki artışla birlikte toplam 40 bin üyeden yıllık 20 milyon lira aidat geliri elde edecek. Bu arada 2024 yılına ait üyelik aidatları 1 Haziran'dan itibaren ödenebilecek. Kulüp üyelerinden bu tarihten itibaren aidat için 500 lira tahsil edilecek.
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