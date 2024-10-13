Beşiktaş'ta devre arası yapılacak transferler için yoğun bir mesai harcanıyor.



Siyah-Beyazlılar'ın yetkilendirdiği menajerler Avrupa'da futbolcu arayışlarını sürdürüyor.



GÜNDEM: JAKUB KAMINSKI



Gündeme gelen son isim ise Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen Jakub Kaminski. Beşiktaş Yönetimi'nin devre arasında Alman ekibinin kapısını çalacağı ve yıldız oyuncu için resmi teklif yapacağı öğrenildi. 2022 yılından beri Wolfsburg'da forma giyen 22 yaşındaki Polonyalı yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.



İKİ KANATTA DA OYNUYOR



Sol kanatta oynayan Polonyalı futbolcu, sağ kanatta görev yapabiliyor. Top tekniği ve hızı ile dikkat çeken genç yetenek için İtalyan takımlarının da devrede olduğu belirtildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un da Kaminski ismine onay verdiği belirtildi.



PERFORMANSI



Bu sezon 7 maçta forma giyen genç yetenek, 2 asist üretirken gol atma başarısı gösteremedi. Büyük bir potansiyel olarak gösterilen Kaminski, 15 kez Polonya Milli Takım formasını giydi ve 1 kez fileleri havalandırdı.



