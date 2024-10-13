Beşiktaş'a yeni genç kanat: Jakub Kaminski

Beşiktaş, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Wolfsburg'un 22 yaşındaki Polonyalı sol kanatı Jakub Kaminski'yi gündemine aldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'a yeni genç kanat: Jakub Kaminski
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ekim 2024 11:13
Son güncelleme 13 Ekim 2024 11:15

Beşiktaş'ta devre arası yapılacak transferler için yoğun bir mesai harcanıyor.

Siyah-Beyazlılar'ın yetkilendirdiği menajerler Avrupa'da futbolcu arayışlarını sürdürüyor.

GÜNDEM: JAKUB KAMINSKI

Gündeme gelen son isim ise Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen Jakub Kaminski. Beşiktaş Yönetimi'nin devre arasında Alman ekibinin kapısını çalacağı ve yıldız oyuncu için resmi teklif yapacağı öğrenildi. 2022 yılından beri Wolfsburg'da forma giyen 22 yaşındaki Polonyalı yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

İKİ KANATTA DA OYNUYOR

Sol kanatta oynayan Polonyalı futbolcu, sağ kanatta görev yapabiliyor. Top tekniği ve hızı ile dikkat çeken genç yetenek için İtalyan takımlarının da devrede olduğu belirtildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un da Kaminski ismine onay verdiği belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon 7 maçta forma giyen genç yetenek, 2 asist üretirken gol atma başarısı gösteremedi. Büyük bir potansiyel olarak gösterilen Kaminski, 15 kez Polonya Milli Takım formasını giydi ve 1 kez fileleri havalandırdı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery