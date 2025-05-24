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Beşiktaş'a yazdılar; Polonya'dan golcü!

Jagiellonia Bialystok forması ile etkili bir sezon geçiren Afimico Pululu için Beşiktaş, golcü oyuncuyu radarına aldı.

calendar 24 Mayıs 2025 10:39 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2025 11:20
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a yazdılar; Polonya'dan golcü!
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Beşıktaş, forvet transferi için sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Siyah-beyazlılarda Polonya Ligi ekiplerinden Jagiellonia Bialystok forması giyen Demokratik Kongolu golcü Afimico Pululu ile ilgilendiği iddia edildi.

Beşiktaş'ın ilgi gösterdiği Pululu'ya Beşiktaş'ın dışında Monaco, Wolfsburg ve MLS'ten Lake City ile Charlotte FC'nin peşinde olduğu öğrenildi.

İki sezondur Jagiellonia forması giyen 25 yaşındaki golcü futbolcu, bu sezon 21 gol ve 4 asiste imza attı. Afimico Pululu'nun Polonya ekibi ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. 
 

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