10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-223'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-021'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-022'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-078'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Beşiktaş'a transferde rakip: Rennes

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Jonathan Rowe için Rennes de devreye girdi. Marsilya forması giyen 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu için iki kulüp arasında transfer yarışı yaşanıyor.

09 Ağustos 2025 14:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a transferde rakip: Rennes






Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Marsilya forması giyen 22 yaşındaki sol kanat Jonathan Rowe ile ilgilenirken, Fransız basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

Foot Mercato'nun haberine göre Ligue 1 ekiplerinden Rennes de genç futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

14.5 MİLYON EURO

Geçtiğimiz sezon Norwich City'den Marsilya'ya 14.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan İngiliz oyuncunun ismi, bu transfer döneminde sık sık basında yer aldı. Rennes, Rowe'u hücum hattı için önemli bir alternatif olarak değerlendiriliyor.

AVRUPA'DA SAHNE ALMAK İSTİYOR

Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan genç oyuncu için iki kulüp arasında rekabet yaşanması bekleniyor.

Habere göre oyuncunun kararında düzenli forma şansı ve Avrupa kupalarında oynama ihtimali belirleyici olacak.



  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
4 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Konyaspor 1 1 0 0 1 0 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 1 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
