Beşiktaş'a transfer gündeminde yer alan Demarai Gray'den kötü haber geldi.
FULHAM ANLAŞMA SAĞLADI
Sky Sports'ta yer alan habere göre, Fulham'ın 27 yaşındaki futbolcu için Everton'la sözlü anlaşma sağladığı belirtildi.
Ancak Everton Teknik Direktörü Sean Dyche'ın takıma yeni takviye yapılana kadar Jamaikalı futbolcunun ayrılığına izin vermeyeceği aktarıldı.
Everton'ın kanat bölgesi için yeni bir transfer yapmasının ardından Gray'in Fulham'a transferinin resmiyet kazanması bekleniyor.
DEMARAI GRAY GRAY KİMDİR?
Birmingham altyapısında yetişen Gray, kariyerinde Leicester City, Bayer Leverkusen ve Everton takımlarının formasını giydi.
FULHAM ANLAŞMA SAĞLADI
Sky Sports'ta yer alan habere göre, Fulham'ın 27 yaşındaki futbolcu için Everton'la sözlü anlaşma sağladığı belirtildi.
Ancak Everton Teknik Direktörü Sean Dyche'ın takıma yeni takviye yapılana kadar Jamaikalı futbolcunun ayrılığına izin vermeyeceği aktarıldı.
Everton'ın kanat bölgesi için yeni bir transfer yapmasının ardından Gray'in Fulham'a transferinin resmiyet kazanması bekleniyor.
DEMARAI GRAY GRAY KİMDİR?
Birmingham altyapısında yetişen Gray, kariyerinde Leicester City, Bayer Leverkusen ve Everton takımlarının formasını giydi.