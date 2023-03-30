Beşiktaş'a Tayyip Talha'dan müjde!

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Tayyip Talha Sanuç, idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a Tayyip Talha'dan müjde!
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30 Mart 2023 19:24
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Sakatlığını atlatan Tayyip Talha Sanuç, antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Romain Saiss salonda çalışırken, milli takımlardan dönüş yolunda olan Arthur Masuaku ve Jackson Muleka antrenmanda yer almadı.

Futbolcuların 5'e 2 ile sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.

Beşiktaş, cuma günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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