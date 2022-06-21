5 KULÜP TAMEZE İÇİN DEVREDE

TAMEZE'NİN BEDELİ NE KADAR?

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta sahaya da bir takviye yapacak. Siyah-beyazlıların orta saha pozisyonu için Verona'da forma giyen Adrien Tameze'yi düşündüğü iddia edildi.İtalya'dan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un yönetimindeki Verona'da görev alan 28 yaşındaki futbolcuya 5 kulübün talip olduğu belirtildi.İtalya'dan Napoli, Fiorentina, Monza ve Şampiyonlar Ligi bileti almış bir takım dışında Beşiktaş'ın da transfer için istekli olduğu öne sürüldü.Kamerun ve Fransız vatandaşlığı bulunan Tameze, 2020 yılı yaz döneminde Nice'ten 3.9 milyon Euro'ya kadroya katılmıştı. Verona, 7-10 milyon Euro aralığında bir bonservis beklentisi içinde. Futbolcunun sözleşmesi 2024 yılı Haziran ayında sona erecek.Bu sezon Verona formasıyla toplam 40 maçta forma giyen Tameze, 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 1.80 boyundaki oyuncu sağ ayağını daha aktif kullanıyor. Ayrıca önlibero dışında merkez orta saha ve sağ açık mevkilerinde oynayabiliyor.