Beşiktaş'a Galatasaray maçı öncesi taraftar desteği

Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş'a Galatasaray maçı öncesi taraftar desteği
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01 Ağustos 2024 16:15
Son güncelleme 01 Ağustos 2024 16:48
Beşiktaş, 3 Ağustos Cumartesi günü Galatasaray ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen idmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi.

Sakaryaspor ile oynanan hazırlık maçında süre alan futbolcuların yenilenme çalışması yaparak günü tamamladığı ifade edildi.

Diğer futbolcuların ise pas ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptığı idmanın, taktik çalışmayla sona erdiği aktarıldı.

Öte yandan siyah-beyazlı oyuncular, antrenman öncesi taraftarlarla bir araya geldi. Giovanni van Bronckhorst'a çiçek takdim eden taraftarlar, takıma Galatasaray maçında başarılar diledi.

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